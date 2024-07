Les obsèques nationales du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong

>> Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez rend hommage au SG Nguyên Phu Trong

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un cher ami de la Thaïlande

>> L’ambassadeur de Singapour salue l’héritage du SG Nguyên Phu Trong

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et des forces militaires et de police

Photo : VNA/CVN

Avec les infinies condoléances, la délégation du Comité central du PCV, conduite par Tô Lâm, membre du Politburo et président vietnamien ; la délégation du gouvernement, conduite par Pham Minh Chinh, membre du Politburo, Premier ministre vietnamien ; la délégation de la République socialiste du Vietnam dirigée par Tô Lâm et la délégation de l'Assemblée nationale, dirigée par Trân Thanh Mân, membre du Politburo et président de l'Assemblée nationale ont rendu hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et présenté leurs condoléances à la famille du défunt.

Photo : VNA/CVN

Sont venus rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong l'ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh ; les anciens présidents vietnamiens Nguyên Minh Triêt, Truong Tân Sang, Nguyên Xuân Phuc, Vo Van Thuong ; l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung ; les anciens présidents de l'Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng, Nguyên Thi Kim Ngân, Vuong Dinh Huê et de nombreux autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État.

Dans le registre de condoléance, président Tô Lâm a écrit : "Je regrette profondément le camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong - fils bien-aimé de la nation vietnamienne, un dirigeant exceptionnellement remarquable, un membre inébranlable du Parti communiste, un brillant exemple de l'étude constante et de poursuite de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh, une personne ayant une grande réputation au sein de notre Parti, de notre État et de notre peuple, un grand ami des peuples du monde qui avait consacré toute sa vie au pays, au Parti et au peuple, avait eu de nombreuses et grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, au mouvement communiste international et au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde".

Photo : VNA/CVN

Nous promettons d'étudier, de suivre votre exemple, de servir la Patrie et le peuple de tout notre cœur et de toute notre âme, de nous unir, de nous efforcer d'atteindre l'objectif d’édifier le Vietnam pacifique, indépendant, unifié, démocratique, prospère, civilisé et heureux que le camarade a chéri et lutté pour toute sa vie.

Le nom, la carrière, la personnalité et les grandes contributions du camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong sont profondément imprimés dans le cœur du peuple, préservés à jamais dans l'histoire héroïque de la nation vietnamienne civilisée et héroïque".

Dans la matinée du 25 juillet, de nombreuses délégations internationales, des ministères, des départements, des branches, des villes et provinces ont rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong et ont présenté leurs condoléances à sa famille.

Photo : VNA/CVN

En même temps, la cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyên Phu Trong a eu lieu solennellement au Palais de Réunification à Hô Chi Minh-Ville et dans la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, ville de Hanoï, - village natal du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN