Les garde-côtes vietnamiens intensifient la lutte contre la pêche INN pendant le Têt traditionnel

Le général de brigade Nguyên Van Dung, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique du Commandement de la région IV des gardes-côtes, s'est rendu le 9 janvier à bord du patrouilleur KN-373 dans la province méridionale d'An Giang. Il a demandé aux officiers et aux marins de se préparer à des opérations conjointes de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pendant les fêtes du Nouvel An lunaire (Têt) 2026.

Photo : VNA/CVN

Ce navire, affecté à la flottille de surveillance des pêches N°3 du Commandement de la Région II des garde-côtes, travaillera en étroite collaboration avec les unités de la Région IV durant ces opérations.

Le général de brigade Nguyên Van Dung a exhorté les comités du Parti et les commandants à tous les niveaux, en particulier ceux embarqués à bord du KN-373, à maintenir un soutien logistique et technique adéquat. Il a insisté sur la nécessité de veiller au bien-être matériel et spirituel des militaires et de leurs familles, afin de leur assurer un environnement propice à leur concentration, leur résilience et leur aptitude opérationnelle pendant les opérations en mer durant les fêtes.

Le capitaine Phan Duc Hoàng, officier politique du KN-373, a déclaré que, bien que l'équipage soit séparé de ses familles pendant le Têt, chaque officier et marin comprend pleinement l'honneur et la responsabilité de cette mission. Il a souligné le sens aigu du devoir, l'unité et la détermination de l'équipage à surmonter les difficultés, à respecter les lois de l'État et la discipline militaire, et à mener à bien les missions de patrouille, d'inspection et de lutte contre la pêche INN, se montrant ainsi digne de la confiance que leur accordent le Parti, l'État, le peuple et les hauts commandants.

