Un navire des garde-côtes vietnamiens visite les Philippines

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, dirigée par le lieutenant-colonel Hoàng Quôc Dat, commandant adjoint du commandement de la région 2 des garde-côtes, participera à diverses activités, notamment des échanges sportifs, des visites de sites culturels et historiques à Manille et des exercices d'entraînement conjoints axés sur les opérations de recherche et de sauvetage et la sécurité maritime avec les garde-côtes philippins.

Cette visite est une activité importante qui démontre les lignes directrices et la politique de défense étrangère du Vietnam, axées sur la paix, l'amitié, la coopération et le développement. Elle reflète également la bonne relation bilatérale entre le Vietnam et les Philippines, affirmant la politique cohérente du Parti et de l’État vietnamiens concernant la protection de la souveraineté, et le maintien de la sécurité et de l'ordre sur la mer et les îles du pays, en association avec la promotion du développement économique.

Cette visite offre également une occasion pour les forces des gardes côtières des deux pays d'échanger des informations et d'acquérir des expériences en matière d'application de la loi en mer, de renforcer les relations d’amitié et la coopération entre les Gardes côtières vietnamienne et philippine pour intensifier les opérations conjointes de recherche et de sauvetage.

