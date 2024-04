Les galettes de riz de Tuy Loan, un métier traditionnel ancré depuis plus de 500 ans

Selon les témoignages des personnes âgées, l'art de fabriquer des galettes de riz à Tuy Loan remonte à la fondation même du village. Ainsi, cette pratique artisanale ne se limite pas à être un simple moyen de subsistance, mais revêt également une signification culturelle profonde. Les galettes de riz du village sont incontournables lors des cérémonies importantes telles que le Têt (Nouvel An lunaire) ou les anniversaires de décès. Elles sont également offertes en cadeau aux invités de marque par les habitants locaux.

Actuellement, une dizaine de foyers dans le village continuent à fabriquer des galettes de riz. Dang Tuy Phong, âgée de 84 ans et résidant au hameau Tuy Loan Dông 2, partage ses souvenirs : "Quand j’étais petite, j’observais mes grands-parents et mes parents exercer ce métier. Je les aidais aussi à en faire. Avec le temps, j'ai acquis les techniques nécessaires et j'ai poursuivi cette tradition jusqu'à aujourd'hui". Pour Mme Phong, la qualité des galettes de riz dépend des mains habiles des artisans et du soin apporté à chaque étape, de la sélection des ingrédients à la fabrication. Les galettes contiennent divers ingrédients tels que le nuoc mam (saumure de poisson), le sel, le sucre, les graines de sésame, et l'ail (ou le gingembre). La recette de ce mélange reste un secret bien gardé, ce qui distingue les galettes de riz de Tuy Loan des produits d'autres régions.

Une saveur spécifique

Particulièrement, les artisans n'utilisent que du riz Xiêc 13/2, une variété cultivée localement, pour obtenir des galettes croustillantes et une saveur spécifique. Le riz est laissé tremper toute la nuit dans l'eau avant d'être broyé pour obtenir une pâte. Ensuite, cette pâte est filtrée à nouveau pour éliminer les morceaux de balle de riz.

Les artisans portent également une attention particulière au choix du bois, optant pour celui qui prend feu facilement. Une fois que le four à bois est bien chaud, les artisans commencent à étaler la pâte sur une toile blanche tendue au-dessus d'une marmite d'eau chaude. Chaque galette nécessite environ 3 à 5 minutes de cuisson.

"Ce métier est exigeant. Les artisans doivent veiller tard et se lever tôt, et les revenus ne sont pas élevés. Malgré cela, je continue à pratiquer ce métier pour préserver la culture de ma terre natale. Mes successeurs prendront le relais", confie Mme Phong. Nguyên Dang Thai Hoà, fille de Mme Phong, reste attachée au métier traditionnel de sa famille. "Ma mère est maintenant âgée. Je la remplace dans la fabrication des galettes de riz. Je respecte profondément ce métier et je garde jalousement les secrets transmis par ma mère", partage-t-elle.

Séchage au charbon

Les galettes de riz de Tuy Loan se distinguent des autres par leur méthode de séchage au charbon plutôt qu'au soleil. Fraîchement préparées, elles sont disposées sur une grande cage de bambou de 3 mètres de diamètre sous laquelle des charbons de bois sont placés, conservant ainsi leur croustillant et leur saveur distincte à l'ail, au gingembre et au sésame. Cette étape prend environ trois heures.

Les galettes de Tuy Loan sont plus épaisses que celles des autres régions et nécessitent d'être grillées au charbon de bois avant d'être consommées. Bien que les micro-ondes puissent être utilisés pour leur préparation, la qualité en est moindre. Appréciées par les habitants de la province de Quang Nam et de la ville de Dà Nang, elles sont souvent accompagnées de plats tels que le my Quang (nouilles Quang) ou divers mets de poisson et de viande crus.

Les galettes de riz occupent une place centrale lors des cérémonies importantes dans la vie des habitants locaux. En particulier, lors de la célébration traditionnelle du village de Tuy Loan, ces galettes constituent des offrandes incontournables, témoignant d'une profonde gratitude envers les ancêtres qui ont défriché et fondé le village, ainsi que perpétué ce métier artisanal traditionnel. À cette occasion, un concours de fabrication de galettes de riz est également organisé, permettant aux artisans de mettre en avant leur savoir-faire.

Les galettes de riz de Tuy Loan sont également prisées par les Viêt kiêu d’Europe, des États-Unis et d’Australie, qui les considèrent comme un précieux souvenir de leur pays natal.

Le 21 février, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a signé une décision annonçant l'inclusion du métier artisanal traditionnel de production des galettes de riz de Tuy Loan dans la liste nationale du patrimoine culturel immatériel. Cette décision reconnaît les efforts méritoires des artisans locaux dans la préservation de cette tradition ancestrale.

Vân Anh/CVN