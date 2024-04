Crabe farci

Le crabe farci est un plat délicieux qui met en avant la saveur riche et délicate de la chair de crabe. C’est une recette assez difficile et nous vous proposons ici une version simplifiée mais tout aussi succulente et savoureuse. Un plat facile à réaliser pour votre famille et vos invités.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Marinade : 60 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 400 g de chair de crabe

- 200 g de porc haché (échine avec un peu de gras),

- 4 œufs de poule fermiers

- 1/2 carotte

- 1 oignon

- 2 gousses d’ail

- 20 g de vermicelles d’igname

- 5 têtes de champignons parfumés

- 2 cuillères à café de poudre d’assaisonnement du poulet Knorr (extrait du poulet)

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce aux huitres

- 2 c.à.s de l’huile de sésame

- 1 cuillère à café de sucre

- Poivre moulu

Préparation

- Peler l’oignon et la carotte puis couper l’oignon en dés et râper la carotte. Hacher l’ail.

- Laver et hacher finement la viande.

- Tremper les champignons noirs dans de l’eau froide pendant 20 minutes puis les hacher.

- Tremper les vermicelles pendant 20 minutes puis les égoutter et les couper en morceaux de 5 cm de longueur.

- Dans un grand bol, mettre la chair de crabe, le porc haché, les carottes, les oignons en dés, l’ail haché, champignons et vermicelles avec la poudre d’assaisonnement et les blancs d’œufs et 2 jaunes d’œufs (2 jaunes d’œufs gardés pour l’autre étape), un peu de poivre moulu, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1 c.à.s d’huile de sésame et bien mélanger. Réserver.

- Utiliser une cuillère ou une louche pour étaler la mixture dans l’assiette après avoir étalé 1 c.à.s l’huile de sésame sur l’assiette pour que la mixture ne colle pas le fond lors de la cuisson.

Cuisson

1re option : avec le four

Préchauffer le four à 200 degrés puis mettre l’assiette de crabe au four et cuire pendant 20 minutes. Sortir du four puis badigeonner les jaunes d’œufs sur la mixture. Remettre l’assiette de crabe au four et cuire pendant encore 5 minutes.

2e option : avec l’air fryer

Mettre l’assiette de crabe dans l’air fryer puis cuire pendant 20 minutes à 200oC. Ouvrir et badigeonner les jaunes d’œufs sur la mixture et poursuivre la cuisson pendant encore 5 minutes.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/