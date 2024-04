Sun Group contribue à promouvoir l'essence culinaire de Dà Nang sur la scène internationale

Le Guide Michelin va officiellement explorer la gastronomie d'une troisième ville du Vietnam : Dà Nang. Ce voyage promet de révéler les "perles" cachées de la ville côtière du Centre et d'ouvrir un nouveau chapitre pour la cuisine et le tourisme vietnamiens.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, a partagé : "Nous sommes ravis de continuer notre voyage gastronomique au Vietnam. Après des débuts prometteurs l'année dernière à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, l'ajout de Da Nang à la famille du Guide Michelin souligne la vitalité et la qualité de la cuisine vietnamienne, qui est enrichie par son histoire fascinante et les saveurs distinctives de chaque région. Nos inspecteurs anonymes ont commencé leur travail d'évaluation. Nous sommes fiers d'annoncer la sélection de restaurants destinés aux convives vietnamiens exigeants, à la communauté internationale des passionnés de gastronomie et aux visiteurs en juin de cette année".

Les inspecteurs anonymes, reconnus pour leur expertise, leur goût raffiné et leur connaissance approfondie de la cuisine internationale, ont accéléré leur voyage à travers Dà Nang pour découvrir des adresses culinaires exceptionnelles. Grâce à des visites anonymes et à des évaluations rigoureuses, les inspecteurs s'assurent que seules les expériences culinaires les plus raffinées et les plus uniques seront reconnues et honorées dans la prochaine liste Michelin de Dà Nang.

La cuisine de Dà Nang a une longue tradition, chaque plat dégageant un charme rustique mais avec des saveurs exquises. Parmi les plats notables, on peut citer le banh xeo (crêpes grésillantes), mi Quang (nouilles de Quang Nam), banh trang cuon thit heo (rouleaux avec viande de porc, légumes et papier de riz), bun cha ca (vermicelles au poisson haché grillé), bun mam (soupe de nouilles au poisson fermenté), banh canh (soupe de nouilles), banh trang Túy Loan (galettes de riz de Tuy Loan), etc.

Les inspecteurs du Guide Michelin ont été profondément impressionnés par le riche patrimoine culinaire de Dà Nang. Ils ont particulièrement apprécié l'expérience de s'asseoir dans de petits restaurants ou des stands de nourriture de rue pour déguster de délicieux plats locaux.

En plus de l'expérience culinaire de rue unique, la gastronomie haut de gamme de Dà Nang est également reconnue pour être attrayante et diversifiée grâce aux techniques de cuisson maîtrisées par les chefs locaux et internationaux.

Sun Group a joué un rôle significatif pour amener Michelin à Dà Nang. Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group, a déclaré: "Sun Group est ravi de soutenir le Guide Michelin à Da Nang, contribuant ainsi à mettre en valeur la cuisine de la ville côtière du centre du Vietnam. Depuis sa création, le Groupe s'efforce toujours de promouvoir la culture et la beauté du Vietnam à travers le monde. Da Nang est un lieu qui offre toujours des expériences culinaires incroyables. Sun Group est ravi que cette destination ait reçu l'attention et la reconnaissance qu'elle mérite de la part des gourmets nationaux et internationaux. La présence du Guide Michelin à Da Nang renforcera encore la position de la ville sur la carte du tourisme international, attirant des touristes d'autres pays à visiter cet endroit".

En juin 2024, le Guide Michelin annoncera officiellement la première liste de restaurants à Da Nang et sa nouvelle liste à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

En 2024, le tourisme culinaire est l'une des quatre principales offres de produits de haute qualité que l'industrie touristique de Dà Nang cible pour servir les touristes. Avec l'influence des plus prestigieux prix culinaires du monde, Dà Nang promet d'être une destination attrayante pour les amateurs de cuisine du monde entier.

En devenant un "partenaire de destination" et en continuant à accompagner l'expansion du voyage du Guide Michelin au Vietnam, Sun Group démontre une fois de plus son engagement à collaborer pour amener la cuisine de Dà Nang et la cuisine vietnamienne aux plus hauts standards internationaux.

