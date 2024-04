Le 2e Festival du bánh mì vietnamien à Hô Chi Minh-Ville en mai prochain

Selon le comité d'organisation, pendant les trois jours de l'événement placé sous le thème "Le bánh mì vietnamien - Valeur de la cuisine mondiale", de nombreuses activités intéressantes sont prévues.

Le point culminant est le programme d'ouverture qui se tiendra à 18h30 le 17 mai. Parmi les autres activités principales figurent l'installation de la porte d'accueil en forme de dragon, réalisée avec des matériaux à base de pain, d'un espace dédié à la découverte de l'histoire de la formation et du développement du bánh mì et d'un espace représentant des champs de blé avec des moulins à vent.

Un jardin des fées avec des animaux fabriqués à partir de pain et des jeux folkloriques, un atelier où les chefs prépareront un record de 150 plats avec du pain, une séance de présentation du processus de fabrication du pain, un programme de start-ups mettant en avant une charrette à pain pour les femmes et les étudiants de l'industrie de la boulangerie sont également prévus.

Un colloque sur le bánh mì au Vietnam dans le contexte du tourisme et de la cuisine mondiale ainsi que des séances d'initiation à la préparation du pain associées aux produits agricoles vietnamiens seront organisés.

Ce festival réunit également 130-150 stands, parmi lesquels se trouvent des marques renommées de pain ayant plus de 50 ans d'histoire, des restaurants, des boulangeries et des fournisseurs d'épices et d'équipements pour la technologie de fabrication du pain.

Le bánh mì à l'honneur

Selon la directrice de la HTA, Nguyên Thi Khanh, la première édition de la Fête du bánh mì vietnamien (en 2023) a été chaleureusement accueillie par le public, et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville l'a hautement appréciée, la classant parmi les principales festivités annuelles de cette ville dynamique.

Nguyên Thi Khanh a ajouté qu'au 11 mars 2024, le site culinaire Taste Atlas a publié un article sur les 100 meilleurs sandwichs du monde, plaçant le bánh mì vietnamien en tête de cette liste prestigieuse. Taste Atlas a également recommandé plusieurs sandwicheries renommées au Vietnam pour que les gourmands nationaux et internationaux puissent les découvrir.

Le terme "bánh mì" est enregistré dans le dictionnaire Oxford depuis 13 ans. Son nom continue d'être promu, et ce plat évolue constamment.

"Le festival du +bánh mì+ vietnamien est un produit culturel et touristique de Hô Chi Minh-Ville, un lieu d'échange culturel unique imprégné de l'identité vietnamienne, un événement qui permet aux chefs cuisiniers, aux artisans et boulangers de libérer leur créativité et de montrer leur talent.", a souligné Nguyên Thi Khanh.

Le festival devrait accueillir 100.000 visiteurs désireux de découvrir cette expérience culinaire unique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN