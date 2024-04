Gastronomie

Arnaud Schuttrumpf, le nouveau chef cuisinier français du restaurant Square One

Arnaud Schuttrumpf, chef cuisinier de renommée internationale, vient d'être nommé nouveau chef français du restaurant Square One à l'hôtel Park Hyatt Saigon. Fort d'une expérience impressionnante dans plusieurs établissements gastronomiques prestigieux, il s'engage à faire découvrir au public les délices de la cuisine européenne, avec une attention particulière portée aux spécialités françaises.

Photo: Park Hyatt Saigon/CVN

Captivé par les images, les sons et les odeurs de la cuisine depuis sa jeunesse, M. Arnaud s'est immergé dans le monde de la gastronomie professionnelle en travaillant aux côtés de différentes sommités culinaires dans des restaurants étoilés Michelin tels que Pur'- Park Hyatt Paris Vendôme (1 étoile), Alexandre - Michel KAYSER (2 étoiles), Le Relais de la Poste (1 étoile) et Le 1741 (1 étoile).

À travers ses expériences, M. Arnaud a perfectionné son art culinaire au fil du temps, repoussant ainsi les limites de sa créativité tout en restant fidèle aux traditions de la cuisine française.

Que ce soit en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas ou dans les Caraïbes, chaque destination a activement contribué à forger son identité culinaire et à élargir ses horizons gastronomiques.

Fondée sur la simplicité et le respect des ingrédients, la philosophie culinaire d'Arnaud consiste à mettre en valeur les saveurs et à créer une expérience culinaire qui rassemble les convives, suscite la joie et crée des souvenirs inoubliables.

"La cuisine est un laboratoire gastronomique où s'entremêlent inspiration et collaboration. En relevant ce nouveau défi au Square One, j'emporte avec moi les leçons d'une créativité sans limites et d'un engagement envers un savoir-faire de qualité, afin de proposer une expérience culinaire digne du guide Michelin qui célèbre la magie des saveurs", partage-t-il.

La délicatesse française et la diversité vietnamienne s'harmonisent parfaitement dans l'expérience culinaire proposée au Square One. Sous la direction d'Arnaud Schuttrumpf, le restaurant propose des menus déjeuner offrant une expérience culinaire de premier ordre à Hô Chi Minh-Ville.

Les gourmets saïgonnais sont attirés par la saveur séduisante et unique des plats, par l'espace luxueux et par le service professionnel offert par le restaurant.

Quang Châu/CVN