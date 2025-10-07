Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de l’agenda "Femmes, Paix et Sécurité"

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné un constat préoccupant, vingt-cinq ans après l'adoption de la Résolution 1325 : les femmes et les filles demeurent les plus lourdement touchées par les conflits, tandis que leur voix reste limitée dans les processus de paix.

Le diplomate vietnamien a insisté sur la nécessité de placer les femmes au centre des opérations de maintien de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction post-conflit. Il a également mis l'accent sur l'élargissement des opportunités essentielles pour les femmes touchées par les conflits, incluant l'accès à l'emploi, au financement, aux technologies numériques, à la sécurité sociale.

Le représentant du Vietnam a conclu en réaffirmant l'engagement inébranlable de son pays, qui s'étend de la Résolution 1889 (2009) à l'Engagement d'action de Hanoï de 2020. Le Vietnam assure que les femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais de véritables actrices d'une paix durable.

Lors du même débat, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a lancé un avertissement sévère : la vague actuelle de conflits mondiaux met sérieusement à l'épreuve les efforts en faveur de l'égalité des sexes. Il a révélé que 676 millions de femmes vivent à proximité de zones de conflit, le chiffre le plus élevé depuis les années 1990. Face à cette situation, le secrétaire général a appelé les nations à garantir qu'au moins 15% du budget pour la paix soit consacré à la promotion de l'égalité des sexes, à augmenter la participation des femmes aux forces de maintien de la paix.

