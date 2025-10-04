Une Vietnamienne distinguée dans les STEM

Le programme de bourses ASEAN - Royaume-Uni SAGE vient de dévoiler la liste des 11 femmes bénéficiaires pour l’édition 2025. Le Vietnam est représenté par Ngô Phuong Trang, diplômée de l’Université des sciences naturelles, relevant de l’Université nationale de Hanoï.

Lancées l’an dernier par le gouvernement britannique et le Secrétariat de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), les bourses ASEAN - Royaume-Uni SAGE (ASEAN - UK SAGE) visent à réduire les inégalités de genre dans le domaine des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) en favorisant l’accès des femmes et des jeunes filles de cette région et du Timor Leste à l’éducation scientifique et technologique. Chaque lauréate reçoit une bourse complète de master dans une université britannique.

Sélectionnée parmi des centaines de candidatures issues de dix pays, Ngô Phuong Trang a rejoint en septembre dernier une cohorte de dix autres étudiantes venues de huit États membres de l’ASEAN. “Toutes partagent une même passion et une ambition : contribuer au développement de leur pays grâce aux STEM”, indique le communiqué du British Council. L’an dernier, le Vietnam avait déjà été représenté par Lâm Ngoc Ngân, de l’Université de Cân Tho (Sud), et Nguyên Hà Phuong Thao, de l’Université nationale de Hanoï.

Ngô Phuong Trang, étudiante en informatique et sciences de l’information, a été la major du concours d’entrée en filière A1 de l’Université des sciences naturelles en 2020.

Issue d’une famille d’enseignants, la jeune femme confie que cet environnement l’a profondément motivée dans la poursuite de sa passion pour les sciences. Son goût pour les mathématiques lui a été transmis par son père : dès le collège, elle pouvait passer des heures à tenter de résoudre un problème difficile.

Au lycée d’excellence Hanoï - Amsterdam, où elle suivait la filière mathématiques, Trang a pris conscience du déséquilibre entre les sexes : seulement 11 filles pour plus de 30 élèves. Elle se souvient aussi des remarques récurrentes selon lesquelles “les filles ne sont pas aussi douées en maths que les garçons”.

C’est pourtant cette passion qui l’a conduite à choisir une spécialisation exigeante : l’informatique et les sciences de l’information. Un domaine réputé difficile, où elle voulait à la fois se mettre au défi et combattre le stéréotype selon lequel les filles n’y auraient pas leur place.

Interrogée sur la réduction des inégalités de genre dans les filières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), Trang estime qu’il faut agir tôt pour inspirer et influencer les plus jeunes : “Plus nous suscitons cet élan dès l’enfance, plus vite nous pourrons combler l’écart entre filles et garçons dans les sciences et les technologies”, affirme-t-elle.

Combler l’écart entre les genres

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a rappelé que l’organisation espère “combler l’écart entre les genres et promouvoir un avenir plus inclusif et innovant” en soutenant l’accès à l’éducation pour les filles et les communautés défavorisées. Pour Amanda McLoughlin, directrice des programmes de développement du Royaume Uni pour l’Indonésie et l’ASEAN, “investir dans l’éducation des femmes n’est pas seulement une question d’égalité, mais aussi une clé pour libérer le potentiel économique et stimuler un développement inclusif dans la région”.

Le programme ASEAN UK SAGE encourage également la coopération entre gouvernements et acteurs de l’éducation afin de réduire les écarts scolaires au sein de l’ASEAN. Il met l’accent sur l’amélioration de l’accès des filles à l’école, le soutien aux populations vulnérables et la levée des obstacles liés au genre dans le développement des compétences numériques et l’emploi.

Malgré de bons résultats des filles en mathématiques et en sciences au primaire et au secondaire, les écarts apparaissent dès l’université : seules 19,3% des étudiantes obtiennent un diplôme en STEM, contre 39,8% chez les hommes. Selon un rapport des Nations unies publié en 2022, les femmes ne représentent que 20% des emplois dans les STEM à l’échelle mondiale. D’autres études soulignent également les inégalités persistantes en matière de publications scientifiques, de rémunérations et de perspectives de carrière pour les chercheuses.

Créé en 2024 par le British Council et financé par le gouvernement britannique, le programme ASEAN UK SAGE s’inscrit dans l’effort conjoint du Royaume-Uni et de l’ASEAN pour agir contre les écarts de genre et promouvoir le rôle des femmes dans les sciences et les technologies.

Après un processus de sélection extrêmement compétitif, qui a réuni des centaines de candidatures issues de dix pays de l’ASEAN et du Timor Leste, 11 étudiantes talentueuses de huit pays ont été retenues et se rendront au Royaume Uni pour préparer un master à l’Université de Manchester ou à l’Université de Warwick.

Devenir des femmes pionnières

Toutes partagent une même passion et une ambition commune : contribuer au développement de leur pays à travers les STEM, un domaine où les femmes restent encore largement minoritaires.

Les lauréates ont été choisies sur la base de leurs résultats académiques, de leur potentiel de leadership et de leur volonté de servir leur communauté.

Chaque bénéficiaire recevra une bourse complète couvrant l’intégralité des frais d’études afin de suivre un master à partir de septembre 2025. Ce dispositif est présenté comme un tremplin vers une carrière réussie dans les disciplines STEM, mais aussi comme un moyen d’inspirer d’autres femmes en devenant des pionnières et des leaders dans ce secteur.

Pour le Vietnam, la seule représentante sélectionnée est Ngô Phuong Trang, qui étudiera les sciences comportementales et la science des données à l’Université de Warwick. Les autres lauréates viennent du Cambodge (1), d’Indonésie (3), de Malaisie (1), du Myanmar (1), des Philippines (2), de Singapour (1) et de Thaï-lande (1).

En plus de promouvoir l’égalité des genres et l’émancipation des femmes, le programme ASEAN UK SAGE s’inscrit dans le Plan d’action ASEAN Royaume-Uni 2022-2026, notamment en renforçant la coopération entre établissements, enseignants et étudiants des deux régions.

Phuong Nga/CVN