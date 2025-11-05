Les entreprises vietnamiennes se renforcent pour exploiter pleinement l'EVFTA

Alors que l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) entre dans sa sixième année de mise en oeuvre, avec une feuille de route de réduction tarifaire de plus en plus approfondie, les exportations de marchandises vietnamiennes vers les 27 pays de l'UE devraient continuer de prospérer.

Depuis son entrée en vigueur en août 2020, l'EVFTA a stimulé une croissance robuste du commerce entre l’UE et le Vietnam, s'affirmant comme l'un des accords les plus efficaces. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont culminé à près de 70 milliards de dollars, portant le volume total sur cinq ans à environ 300 milliards de dollars.

Malgré les turbulences du commerce mondial, les échanges entre le Vietnam et l'UE ont atteint près de 55 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, avec une augmentation notable des exportations (+9,3% à 41 milliards de dollars) et des importations (+4,3% à 13 milliards de dollars).

Le recours aux certificats d'origine préférentiels (C/O) de l'EVFTA a bondi de 14,8% en 2020 à 35,1% en 2025, illustrant la bonne adaptation des entreprises vietnamiennes aux règles d'origine pour maximiser les avantages tarifaires.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), l'accord a été un levier majeur pour le commerce bilatéral, permettant aux secteurs clés comme l'électronique, le textile-habillement, la chaussure, les machines, ainsi que les produits agricoles et aquatiques, de saisir les opportunités d'accès au marché.

L'EVFTA a également agi comme un puissant catalyseur pour les investissements européens au Vietnam, notamment dans les industries de sous-traitance, la transformation, les énergies renouvelables et la haute technologie. De nombreuses entreprises européennes ont redirigé leurs capitaux vers le Vietnam, attirées par un environnement commercial stable et des préférences tarifaires, dans le cadre de la restructuration des chaînes d'approvisionnement post-COVID-19.

Simultanément, les entreprises vietnamiennes modernisent leur production, diversifient leurs produits et se conforment aux normes écologiques pour renforcer leur présence sur le marché européen. La société d'investissement et de développement Indochina Creative en est un exemple éloquent : malgré un marché fluctuant, ses exportations d'artisanat vers l'UE ont augmenté de plus de 20% au cours des trois dernières années, avec une percée notable en France, en Allemagne, au Danemark, en Belgique, en Espagne et en Italie.

Mme Hoàng Thi Thanh Tam, directrice de la société, a déclaré que l'EVFTA avait réduit les droits de douane à 0% ou à 2-3% pour la plupart de leurs produits, renforçant ainsi leur compétitivité prix et leur avantage à l'exportation.

Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l'UE, a indiqué qu'après sept ans de mise en œuvre, l'UE supprimera la quasi-totalité des droits de douane sur les produits vietnamiens. Cette suppression, sur un marché d'importation de plus de 2 640 milliards de dollars, représente un avantage considérable.

Cependant, Trân Ngoc Quân a averti que l'ouverture accrue du marché s'accompagne d'exigences plus strictes, exhortant les entreprises à l'information continue, à la normalisation de la production, à l'amélioration de la qualité et à la garantie de la durabilité pour exploiter pleinement l'EVFTA.

Le Vietnam, ayant signé 17 accords de libre-échange, dont des accords de nouvelle génération comme l'EVFTA, le CPTPP et l'UKVFTA, contraint ses entreprises à une mise à niveau constante pour satisfaire les standards exigeants des marchés développés.

