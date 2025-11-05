Les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques en hausse

Les exportations vietnamiennes de produits agro-sylvicoles et aquatiques ont atteint environ 5,96 milliards de dollars en octobre, soit une hausse de 6,3% sur un an. Le total des recettes d'exportation pour les dix premiers mois de l'année s'élève ainsi à 58,13 milliards de dollars, en progression de 12,9% sur un an, selon le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement.

Sur ce total, les produits agricoles ont rapporté 31,34 milliards de dollars (+15,5%), les produits d’élevage 512,9 millions de dollars (+19%), les produits aquatiques 9,31 milliards de dollars (+12,9%) et les produits forestiers 14,93 milliards de dollars (+5,8%).

L’Asie est restée le principal marché d’exportation du Vietnam, représentant 44,7% du chiffre d’affaires total, suivie des Amériques (22,7%) et de l’Europe (13,8%). L’Afrique et l’Océanie représentaient respectivement 3% et 1,4%.

Au cours des dix derniers mois, la valeur des exportations vers l’Afrique a bondi de 83,6% par rapport à l’année précédente, tandis que les ventes vers l’Europe ont fortement progressé de 37,5%, celles vers les Amériques de 8,3%, celles vers l’Océanie de 6,8%, et celles vers l’Asie de 4,9%.

La Chine, les États-Unis et le Japon demeurent les trois principaux partenaires du Vietnam, représentant respectivement 21,4%, 20,4% et 7 % des exportations totales. Les expéditions vers la Chine ont augmenté de 12%, vers les États-Unis de 6,2%, et vers le Japon de 20,4% sur un an.

Ces résultats reflètent la nette hausse des prix à l’exportation, notamment pour les principaux produits agricoles tels que le café, les noix de cajou et le poivre.

Les exportations de café ont atteint 1,3 million de tonnes, pour une valeur de 7,41 milliards de dollars, soit une hausse de 13,5% en volume et de 61,8 % en valeur. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont restées les principaux importateurs, avec des parts respectives de 13,4%, 7,8% et 7,4%.

Les exportations de noix de cajou se sont élevées à 624 400 tonnes, pour une valeur de 4,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,2% en volume et de 18,6% en valeur. La Chine, les États-Unis et les Pays-Bas ont constitué les trois principaux marchés.

Bien que les exportations de poivre aient diminué de 5,9% en volume pour s’établir à 206 300 tonnes, leur valeur a progressé de 25,8%, atteignant 1,4 milliard de dollars, grâce à une hausse de 33,7 % du prix moyen à l’exportation, fixé à 6 774 dollars la tonne sur la période.

Les exportations de fruits et légumes ont également maintenu une forte croissance, atteignant 7,09 milliards de dollars sur dix mois, soit une augmentation de 15,1%. La Chine est demeurée le principal acheteur avec 62,9% des exportations totales, suivie des États-Unis (6,6 %) et de la République de Corée (3,9%).

En revanche, les exportations de riz ont nettement reculé. Le prix moyen à l’exportation a chuté de 18,5% sur un an pour s’établir à 511 dollars la tonne. Le volume total est estimé à 7,2 millions de tonnes, pour une valeur de 3,7 milliards de dollars, soit une baisse de 6,5% en volume et de 23,8% en valeur, reflétant la faiblesse de la demande mondiale, a indiqué le ministère.

