Exportations de café : défis à relever en 2026

L’année 2025 a marqué un tournant historique pour le secteur du café vietnamien, avec un chiffre d’affaires à l’exportation atteignant 8,9 milliards de dollars, soit une hausse de près de 59% par rapport à 2024. Toutefois, à l’aube de 2026, les perspectives s’annoncent plus modérées, dans un contexte de correction des prix mondiaux et de pressions croissantes liées à la surproduction.

Selon l’Organisation internationale du café (OIC), l’indice composite I-CIP a chuté de 8% en décembre 2025. Le prix moyen de l’Arabica s’est établi à 8,4 dollars/kg (-7,1%), tandis que celui du Robusta a reculé à 4,2 dollars/kg (-11,3%). Cette tendance reflète une anticipation d’abondance de l’offre, notamment en provenance du Brésil et du Vietnam.

Malgré cela, le Vietnam conserve sa position de premier exportateur mondial de Robusta. Durant les deux premiers mois de la campagne 2025-2026, les exportations mondiales ont atteint 21,6 millions de sacs (60 kg), en hausse de 1,8% en glissement annuel, avec une contribution majeure du Vietnam.

Pour atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars dans les années à venir, le secteur vietnamien devra passer d’une logique de volume à une stratégie de qualité et de durabilité. L’investissement dans la transformation, la construction d’une marque nationale, la diversification des marchés et le respect des normes internationales seront essentiels.

Par ailleurs, les défis liés au changement climatique, à la hausse des coûts de production et aux exigences strictes des marchés comme l’UE, les États-Unis ou le Japon imposent une adaptation rapide. La conformité aux critères environnementaux, de traçabilité et de responsabilité sociale devient incontournable.

Selon les prévisions, les exportations de café du Vietnam pourraient atteindre environ 8,5 milliards USD en 2026, à condition de maintenir une production stable et une qualité maîtrisée. Bien que la croissance exceptionnelle de 2025 ne soit pas rééditée, ce chiffre reste remarquable et confirme le rôle stratégique du café dans les exportations agricoles nationales.

Dépendance vis-à-vis des conditions climatiques

L’Association vietnamienne du café et du cacao prévoit une hausse d’environ 10% de la production nationale en 2026, grâce à des conditions climatiques favorables et à une amélioration des investissements en intrants. Toutefois, dans ce contexte, l’Institut d’économie et de finances (relevant du ministère des Finances) estime que le prix moyen à l’exportation du café vietnamien pourrait baisser de 10 à 15% par rapport à 2025, oscillant entre 4.800 et 5.200 dollars la tonne.

Selon les experts, le prix du Robusta pourrait rester relativement élevé au premier semestre 2026, mais subirait une pression baissière plus marquée à partir du deuxième et troisième trimestres, en raison de l’arrivée massive de l’offre en provenance du Vietnam, d’Indonésie et d’Éthiopie. Le marché de l’Arabica, quant à lui, devrait également se détendre, porté par des perspectives de récolte favorables au Brésil.

Du côté des entreprises, bien que les échanges soient actuellement calmes – les producteurs ayant tendance à stocker en attendant une hausse des prix – plusieurs voix estiment que les prix en 2026 seront plus stables qu’en 2025, année marquée par de fortes fluctuations. Le chiffre d’affaires à l’exportation du café vietnamien devrait se maintenir au-dessus de 8 milliards de dollars, mais un nouveau record semble peu probable en l’absence de dynamique haussière.

Selon M. Nguyên Quang Binh, expert du marché du café, la récente baisse des prix s’explique principalement par des facteurs politiques et psychologiques. Il cite notamment l’exemption de droits de douane par les États-Unis, le report d’un an de l’application du règlement européen contre la déforestation (EUDR), ainsi que les anticipations d’une offre mondiale abondante, qui ont exercé une pression significative sur les prix du Robusta à Londres.

Dans ce contexte, M. Binh estime qu’il sera difficile pour le Vietnam de dépasser les 8,9 milliards de dollars d’exportations atteints en 2025, le soutien des prix n’étant plus au rendez-vous. Le prix du Robusta à l’exportation devrait s’affaiblir, tandis que l’évolution globale dépendra largement du marché de l’Arabica.

Thai Như Hiêp, président du conseil de la SARL Vĩnh Hiệp et vice-président de l’Association du café et du cacao, reste optimiste : la nouvelle campagne s’annonce prometteuse en termes de production, avec des prix relativement stables et des perspectives d’exportation positives. Toutefois, il souligne que les politiques commerciales entre les États-Unis, la Chine et les pays des Amériques restent incertaines, ce qui pourrait accentuer la volatilité des prix. Dans ce contexte, atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars semble difficile, d’autant que des politiques défavorables pourraient entraîner une baisse de 20% de la valeur des exportations.

Ainsi, en 2026, le développement du secteur caféier vietnamien reposera davantage sur la gestion des risques de prix, l’amélioration de la qualité, le respect des normes de durabilité et la diversification des marchés, plutôt que sur l’espoir de hausses soudaines des cours comme en 2025.

Texte et photos : Truong Giang/CVN