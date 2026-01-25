Les exportations de noix de coco en 2025 franchissent le seuil du milliard de dollars

L’année 2025 s’est achevée sur une performance remarquable du secteur vietnamien de la noix de coco. Pour la première fois, la valeur des exportations de noix de coco et de ses produits dérivés a dépassé le seuil de 1,1 milliard de dollars, faisant de cette filière l’un des segments agricoles à la croissance la plus dynamique.

Sur cette base, les perspectives pour 2026 sont jugées favorables, tout en posant des exigences accrues en matière de structuration des zones de production et de montée en gamme des produits.

Selon les rapports de fin d’année 2025 des autorités compétentes et des associations professionnelles, les exportations vietnamiennes de noix de coco sont estimées à environ 1,15 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à 2024. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré, traduisant une expansion soutenue des marchés et une demande mondiale croissante pour des produits d’origine naturelle, perçus comme bénéfiques pour la santé.

Cette croissance ne repose plus uniquement sur la noix de coco fraîche. Les produits transformés – tels que le lait de coco, l’huile de coco, la crème de coco ou encore les dérivés destinés aux industries agroalimentaire et cosmétique – contribuent de manière croissante à la valeur exportée. D’après l’Association vietnamienne de la noix de coco, le développement de la transformation en profondeur permet progressivement à la filière de s’affranchir d’un modèle centré sur l’exportation de matières premières.

Les marchés d’exportation ont également évolué de manière notable en 2025. Les États-Unis se sont hissés parmi les principaux importateurs de noix de coco vietnamienne, aux côtés de la Chine, marché traditionnel qui conserve un rôle majeur en termes de volumes. Parallèlement, les exportations vers des marchés exigeants tels que l’Union européenne, le Canada ou la République de Corée continuent de progresser, notamment pour les produits répondant aux normes strictes de qualité et de traçabilité.

Commentant ces résultats, Cao Bá Đăng Khoa, secrétaire général de l’Association vietnamienne de la noix de coco, a souligné que la diversification des produits et l’exploitation des accords de libre-échange ont constitué des leviers essentiels de la croissance en 2025. Selon lui, "la filière est engagée dans une transition progressive, passant d’une logique de volumes à une logique de valeur, même si de nombreux obstacles restent à surmonter".

Perspectives positives pour 2026

Malgré ces performances, plusieurs défis structurels persistent. Les rapports sectoriels publiés fin 2025 indiquent que l’approvisionnement en matières premières demeure fragmenté, avec une qualité inégale selon les régions. Cette situation contraint certaines entreprises à recourir à l’importation de noix de coco pour alimenter leurs chaînes de transformation. En outre, le durcissement des exigences sanitaires, phytosanitaires et de traçabilité sur les grands marchés d’importation exerce une pression croissante sur les producteurs et les exportateurs.

À l’horizon 2026, les perspectives demeurent néanmoins positives. La demande mondiale pour les boissons naturelles, les produits biologiques et les articles liés au bien-être devrait continuer de progresser. Plusieurs experts estiment que les exportations vietnamiennes de noix de coco pourraient enregistrer une croissance supplémentaire de 10 à 15%, à condition que les zones de culture soient mieux organisées et que la part des produits transformés à forte valeur ajoutée augmente.

Selon le ministère du Commerce et de l’Industrie, la stratégie de développement de la filière dans les années à venir reposera sur la constitution de zones de production à grande échelle, le renforcement des liens entre entreprises et agriculteurs, ainsi que la construction d’une marque nationale pour la noix de coco vietnamienne. Ces orientations sont considérées comme essentielles pour assurer une croissance durable, au-delà de la seule progression des chiffres à l’exportation.

Avec le franchissement du cap du milliard de dollars en 2025 et des signaux de marché encourageants, l’année 2026 est appelée à devenir une étape charnière, permettant à la filière vietnamienne de la noix de coco d’entrer dans une phase de développement plus qualitative et d’affirmer plus solidement sa position sur la scène agricole mondiale.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, après la fusion administrative, le pays compte 18 provinces productrices de noix de coco, avec une superficie totale de plus de 200.000 ha et une production annuelle dépassant 2,26 millions de tonnes de fruits. À l’échelle nationale, on recense actuellement 145 usines de transformation et près de 600 entreprises opérant dans la filière de la noix de coco. À ce jour, 32 entreprises ont développé des zones d’approvisionnement en matières premières selon des modèles de monoculture spécialisée ou de partenariats avec les agriculteurs, dont 68 hectares répondent aux normes biologiques internationales.

Texte et photos : Truong Giang/CVN