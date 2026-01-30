Les exportations de riz devraient atteindre 7,73 millions de tonnes en 2026

Le Vietnam pourrait exporter un volume estimé à 7,73 millions de tonnes de riz en 2026, l’essentiel de l’approvisionnement provenant du Delta du Mékong, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Photo : VNA/CVN

Dans un document récent transmis au ministère de l’Industrie et du Commerce, servant de base à la gestion des exportations de riz en 2026, le ministère a souligné que la superficie totale des rizières à l’échelle nationale avait diminué d’environ 36.100 ha pour s’établir à 7,09 millions d’hectares l’an dernier.

Toutefois, la production totale de riz paddy non décortiqué devrait être légèrement supérieure à celle de 2025, à environ 45,6 millions de tonnes, grâce à des rendements moyens plus élevés de 6,14 tonnes par hectare.

Le Delta du Mékong continuera de jouer un rôle important dans l’approvisionnement des exportations, avec des surfaces rizicoles dans la région et certaines parties de la province de Tây Ninh estimées à environ 3,84 millions d’hectares et une production d’environ 24,34 millions de tonnes de paddy.

Le ministère a indiqué qu’environ 15,46 millions de tonnes de paddy commercialisables, soit l’équivalent d’environ 7,73 millions de tonnes de riz, seraient disponibles à l’exportation en 2026.

Les exportations de riz de haute qualité et parfumé devraient atteindre environ 5,8 millions de tonnes, soit 75% du volume total des exportations. Les exportations de riz gluant sont estimées à environ 773.000 tonnes, soit 10%, les 15% restants étant principalement destinés à la transformation.

Les exportations de riz au premier semestre 2026 devraient atteindre environ quatre millions de tonnes, concentrées en janvier, mars et avril, tandis que les expéditions du second semestre devraient s’établir à environ 3,7 millions de tonnes, avec un pic en juillet, août et septembre, correspondant aux principales périodes de récolte, a indiqué le ministère.

Ce dernier a appelé à un renforcement des systèmes de déclaration des stocks et au développement d’outils numériques de surveillance et d’alerte précoce afin de gérer les risques liés à l’offre et à la demande et de favoriser une gestion flexible des exportations, tout en garantissant la sécurité alimentaire.

Les exportateurs de riz sont invités à se tenir prêts à approvisionner le marché intérieur en cas de besoin pour la stabilisation des prix. La promotion du commerce, la diversification des marchés et des produits, ainsi que la transformation numérique de la gestion doivent également être intensifiées, selon le ministère.

Une coordination plus étroite avec les autorités locales est nécessaire pour standardiser l’approvisionnement en riz, renforcer les maillons de la chaîne d’approvisionnement grâce à des contrats transparents, exiger des exportateurs la publication des prix et prévenir la manipulation des prix et l’accaparement.

Les statistiques douanières montrent que le Vietnam a exporté 8,06 millions de tonnes de riz, pour une valeur de 4,1 milliards de dollars américains, en 2025, soit une baisse de 10,8% en volume et de 27,6% en valeur par rapport à 2024.

VNA/CVN