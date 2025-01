Le PM Pham Minh Chinh aborde le dialogue stratégique du WEF sur le Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté et prononcé un discours lors d'un dialogue stratégique sur la libération du potentiel de croissance du Vietnam pour promouvoir l'investissement et l'innovation pour un avenir prospère dans le cadre de la 55 e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF Davos 55) à Davos, en Suisse, le 21 janvier au matin (heure locale).

Le dialogue a vu la participation du responsable de l'agenda régional du WEF pour l'Asie-Pacifique, Joo-Ok Lee, ainsi que de plus de 60 chefs d'entreprise mondiaux membres du WEF. Il s’agit de l’un des rares dialogues nationaux organisés au WEF Davos 55 et du quatrième événement de ce type que le WEF organise avec le Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié la participation de représentants de nombreux partenaires et entreprises internationaux, affirmant que cela contribue à diffuser l'esprit de coopération internationale et souligne le rôle des partenariats public-privé dans la promotion du développement et de la prospérité mondiale.

Analysant le potentiel de croissance du Vietnam, Pham Minh Chinh a souligné la résilience de l'économie, affirmant que malgré les défis à relever en raison de sa transition économique en cours, de sa taille économique modeste et de sa grande ouverture, et malgré la nécessité de faire face aux catastrophes naturelles et aux impacts du changement climatique, illustrés par le typhon dévastateur Yagi, qui a gravement touché 26 des 63 villes et provinces, provoquant des pertes qui ont réduit le taux de croissance du PIB d'environ 0,15 à 0,2% en 2024, le pays a néanmoins atteint et dépassé les 15 objectifs de développement socio-économique.

Pour libérer son potentiel de croissance et atteindre ses objectifs stratégiques d'ici 2030 et 2045, le Vietnam se concentre sur la revitalisation des moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, les exportations et la consommation, tout en se concentrant sur de nouveaux moteurs de croissance, notamment l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie du partage. , l'économie fondée sur la connaissance et l'économie créative, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le Vietnam considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme de nouveaux moteurs de développement.

Le Vietnam continue de donner la priorité à la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l'inflation et en assurant les meilleurs équilibres de l'économie, en visant un taux de croissance d'au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, prêt à franchir une nouvelle étape. "Nous entrons dans une ère nouvelle – l’ère de l’ascension de la nation vers la prospérité et la civilisation, avec des gens jouissant de plus en plus de bien-être et de bonheur", a-t-il déclaré.

Le pays se concentre sur la mise en œuvre de trois avancées stratégiques : les institutions, les infrastructures et les ressources humaines. Le perfectionnement du cadre institutionnel est considéré comme la "percée des avancées", impliquant la réduction des procédures administratives, la rationalisation de l'appareil, le traitement des institutions comme une ressource et un moteur, ce qui contribue à réduire le temps et les coûts pour les entreprises et les citoyens, en libérant des ressources et en utilisant l’investissement public comme catalyseur pour stimuler de nouveaux investissements.

Le pays réalise des percées dans la construction d'infrastructures complètes et modernes, englobant à la fois les infrastructures matérielles et immatérielles, a déclaré Pham Minh Chinh, notant que les infrastructures de transport, de développement énergétique, de soins de santé, d'éducation et de sport ; infrastructure numérique; et les infrastructures de résilience climatique contribuent à réduire les coûts logistiques et à améliorer la compétitivité des biens et des produits.

Le Vietnam a les bases pour atteindre les objectifs fixés, acquérant de plus en plus d'expérience, une plus grande confiance, une plus grande résilience et davantage de ressources pour poursuivre son développement dans la nouvelle ère, a-t-il souligné.

Il a également révélé le développement de projets d'infrastructures clés, affirmant que le Vietnam prévoit d'achever sa ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud d'ici environ 10 ans, commencer la construction d’une voie ferrée reliant la Chine, l’Asie centrale et l’Europe en 2025 et réaliser une centrale nucléaire dans un délai de cinq ans.

De nombreux projets d'aéroports, de ports maritimes et d'autoroutes sont fortement encouragés à respecter les délais, l'objectif étant d'achever au moins 3.000 km d'autoroutes d'ici 2025, a-t-il déclaré.

Une attention particulière a été accordée à la formation de ressources humaines de haute qualité, notamment pour les industries émergentes à l’ère numérique, telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’IoT et la photonique, afin de répondre à la demande des entreprises et des investisseurs ; et améliorer la productivité du travail, a-t-il poursuivi.

En réponse aux questions des délégués, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam a lancé un programme de formation de 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs et qu'il s'est également engagé à assurer un approvisionnement stable en électricité grâce à des solutions globales, notamment le développement de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'énergie nucléaire et l'importation de l’électricité.

En ce qui concerne le marché immobilier, il a fourni des informations actualisées sur les efforts en cours au Vietnam pour affiner le cadre juridique et les politiques liées à l'immobilier, ainsi que sur le développement des infrastructures stratégiques pour créer de nouveaux espaces de croissance.

Il a exhorté les partenaires et les investisseurs à continuer de collaborer avec le Vietnam dans des domaines prioritaires, notamment en fournissant des commentaires sur le développement institutionnel, en attirant des investissements de haute qualité, en construisant des infrastructures, en offrant des incitations financières, en menant des recherches et en transférant des technologies modernes, ainsi qu'en formant et en attirant des ressources humaines qualifiées, et améliorer les capacités de gouvernance modernes.

Les délégués ont exprimé leur impression de la détermination et de l’engagement du gouvernement vietnamien à améliorer l’environnement d’investissement et a apprécié les opportunités d’investissement attrayantes dans cette nation d’Asie du Sud-Est, tout en appréciant l’attention et le soutien solide accordés à la communauté des affaires.

Ils souhaitaient explorer les mécanismes et les politiques du Vietnam qui encouragent les investisseurs à participer à des domaines tels que les infrastructures, le gaz naturel liquéfié, la santé, les industries pétrolières et gazières et l’hôtellerie.

Ils ont déclaré qu'ils recherchaient des politiques claires pour garantir l'approvisionnement en électricité, des procédures simplifiées pour la mise en œuvre des projets, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée et des solutions pour surmonter les restrictions à l'exportation sur les marchés clés du Vietnam.

Les délégués ont exprimé de grandes attentes pour une nouvelle ère du Vietnam, caractérisée par des avancées significatives en termes de qualité et de quantité de son économie, affirmant qu'ils s'associeront au Vietnam dans les temps à venir et développeront les investissements et les activités commerciales au Vietnam dans le cadre d'une stratégie de développement à long terme pour leurs entreprises.

