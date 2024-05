Les exportations de pangasius retrouvent de l'allant

Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), sur le même laps de temps, les États-Unis ont été le plus grand importateur de pangasius vietnamiens, suivis de la Chine, de l’Europe et de quelques marchés de l’Amérique du Sud.

Actuellement, les États-Unis renforcent les importations de pangasius déjà transformés, leur valeur ajoutée ayant augmenté de 8,5 fois par rapport à la même période de 2023. Cependant, leurs importations de pangasius surgelés ont connu un recul en raison de la diminution de la demande du marché.

Les filets de pangasius surgelés restaient toujours un produit phase de cette filière sur le marché américain. Jusqu’à la fin de mai, les exportations de filets de pangasius surgelés ont atteint plus de 120 millions d'USD, en hausse de 19% sur un an et représentant 98% du total des exportations de pangasius vers les États-Unis.

La demande du marché américain en produits à base de poisson à viande blanche, notamment de pangasius du Vietnam, augmente, a déclaré le secrétaire général de la VASEP, Truong Dinh Hoe. En outre, la diminution des approvisionnements en poisson à viande blanche vers les États-Unis dans le contexte de la pénurie d'autres produits à base de poisson à viande blanche tels que le tilapia, est également un signe positif pour les exportations vietnamiennes de pangasius vers le marché américain, a-t-il ajouté.

Quant au marché européen, entre janvier et mai, les exportations de pangasius sont estimées à 70 millions d'USD, en recul de 7% par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Allemagne a dépassé les Pays-Bas pour devenir le premier débouché de pangasius vietnamiens au sein de l’Europe. En mai, de nombreux marchés européens ont connu une exportation croissante de pangasius vietnamiens, notamment Lituanie (+215%), l’Espagne (+69%), la Belgique (+62%), la Grèce (+46%), le Portugal (+15%).

Selon VASEAP, les exportations de produits de la mer vers l'Europe en 2024, notamment le pangasius, seront affectées par la récession et les incertitudes géopolitiques mondiales. Les entreprises vietnamiennes doivent exploiter au maximum des avantages apportés par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Europe (EVFTA) pour accéder plus profondément au marché européen.

Au troisième trimestre 2024, les exportations de pangasius devraient connaître une augmentation de 10%, a déclaré la VASEP.

VNA/CVN