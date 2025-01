Les ressources humaines essentielles pour réussir le programme d’énergie nucléaire

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a présidé jeudi 2 janvier une conférence sur le développement des ressources humaines scientifiques et technologiques au service du programme d’énergie nucléaire du Vietnam.

Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné le potentiel local de développement de l’énergie nucléaire, notant qu’il y a quinze ans, des études avaient identifié 13 à 14 emplacements appropriés pour les centrales nucléaires.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que la géographie du Vietnam, qui s’étend du Nord au Sud, est particulièrement propice aux systèmes d’énergie nucléaire à petite échelle. Ces systèmes sont idéaux pour les zones à faible charge électrique ou à abondantes sources d’énergie renouvelables, telles que l’éolien et le solaire. La synergie entre les petits réacteurs nucléaires modulaires et ces sources renouvelables pourrait fournir une énergie stable et propre, soutenant les objectifs de développement économique du pays et son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Nguyên Hông Diên a ajouté que le Vietnam est une nation à forte proportion de jeunes qui s’adapte rapidement aux technologies avancées.

Ly Quôc Hung, directeur général du Département des sciences et technologies du ministère, a déclaré que la main-d’œuvre scientifique et technique du nucléaire du pays est actuellement confrontée à des pénuries à la fois quantitatives et qualitatives, notamment un manque de scientifiques et d’ingénieurs de haut niveau.

En plus des professionnels spécialisés dans l’énergie, plus de 50% de la main-d’œuvre requise pour les projets de centrales nucléaires proviendra d’autres domaines, notamment l’ingénierie mécanique, la chimie, la science des matériaux, l’électricité, l’électronique, l’automatisation et les sciences de l’environnement. Cependant, les établissements d’enseignement et de formation nationaux manquent actuellement à la fois de l’expérience et de la concentration nécessaires pour préparer les ressources humaines à ce secteur.

D’après un rapport du groupe Électricité du Vietnam (EVN), en 2017 – avant la suspension du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân en vertu de la résolution N°31/2016/NQ-QH de l’Assemblée nationale, le ministère de l’Éducation et de la Formation avait envoyé 429 étudiants, dont 80 de la province de Ninh Thuân, étudier les domaines liés à l’énergie nucléaire dans des universités en Russie.

EVN a également envoyé 31 étudiants pour étudier des matières liées à l’énergie nucléaire et a envoyé 24 ingénieurs au Japon pour y suivre une formation. De plus, le groupe a travaillé avec la société publique moscovite ROSATOM pour élaborer un plan de formation détaillé pour le projet.

Photo : VNA/CVN

À l’heure actuelle, aucune étude complète ni statistique détaillée n’est disponible concernant le statut de ce personnel formé. Cependant, il convient de noter que seul un petit nombre d’entre eux sont actuellement employés chez EVN, tandis que la majorité a pris des emplois à l’étranger ou travaille dans d’autres industries.

Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des entités mondiales de premier plan comme EDF en France et Atomstroyexport en Russie, l’exploitation d’une centrale nucléaire avec deux réacteurs et une capacité combinée d’environ 2.000 MWe nécessite une main-d’œuvre de 600 à 1.200 personnes, avec des qualifications allant du niveau intermédiaire professionnel au niveau universitaire dans diverses disciplines. Les rôles opérationnels clés dans la centrale exigent des personnes ayant une formation et une expérience de 5 à 10 ans.

Pour le Vietnam, l’exploitation d’une telle centrale nécessiterait environ 1.200 personnes pour la surveillance de la sécurité et la radioprotection, la gestion de projet, la direction, l’exploitation du réacteur, la maintenance, le soutien technique et les services connexes. Si les projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 sont relancés (chacun d’une capacité totale de 4.000 MW), les besoins estimés en personnel doubleraient.

En outre, ce chiffre exclut les ressources humaines nécessaires à la gestion de l’État, aux chercheurs des instituts et aux enseignants des institutions universitaires.

Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que le développement des ressources humaines est un facteur décisif pour que le Vietnam puisse mettre en œuvre son ambitieux plan d’énergie nucléaire. Le développement durable dans ce domaine nécessite la mise en place d’un écosystème complet pour l’énergie nucléaire. À cette fin, il est nécessaire d’achever une prévision de la demande de formation, de l’échelle et des domaines spécialisés d’ici la fin du premier trimestre 2025.

