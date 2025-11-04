Annonce de la Semaine nationale de l'e-commerce et de la Journée d’achat en ligne 2025

Le 4 novembre, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique (ministère de l’Industrie et du Commerce) a organisé une conférence de presse pour présenter le programme "Semaine nationale du commerce électronique et Journée d’achat en ligne du Vietnam - Online Friday 2025".

Photo : VNA/CVN

Lai Viêt Anh, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, a souligné que l’Asie du Sud-Est était aujourd’hui l’une des régions les plus dynamiques au monde en matière de commerce électronique transfrontalier. En 2024, le chiffre d’affaires du secteur a dépassé 100 milliards de dollars, dont 25 milliards de dollars en provenance du Vietnam, désormais troisième marché de la région avec plus de 60 millions d’acheteurs en ligne.

Sous le thème "Sécurité - Confiance - Plaisir", Online Friday 2025 vise à bâtir un écosystème d’achat numérique transparent, sûr et agréable. Le programme se concentrera sur la promotion du paiement électronique, la lutte contre les produits contrefaits, le soutien à la transformation numérique des entreprises et la mise en valeur des produits locaux authentiques.

Selon Nguyên Huu Tuân, directeur du Centre pour le développement du commerce électronique et des technologies numériques (eComDX), a indiqué que Online Friday 2025 était conçue avec une série d'activités clés visant à renforcer la confiance du marché et à valoriser les marques dans l'espace numérique, encourageant les consommateurs, notamment les jeunes, à considérer l’achat en ligne comme une expérience culturelle numérique passionnante, et non comme un simple comportement d'achat régulier.

Quant à la Semaine nationale du commerce électronique, elle aura lieu du 13 au 17 novembre 2025 avec des promotions pouvant atteindre 100%.

L’événement, symbole d’un environnement d’achat en ligne "sécurisé, confiant et joyeux", confirme l’engagement du gouvernement vietnamien à développer un commerce électronique moderne, responsable et durable.

VNA/CVN