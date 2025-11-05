Création d’un Comité directeur d’État pour les projets énergétiques majeurs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 4 novembre, la Décision N°2433/QD-TTg portant création du Comité directeur d’État pour les programmes, ouvrages et projets nationaux importants et clés du secteur de l’énergie. Cette entité est conçue comme un organe de coordination intersectorielle, conformément à la Décision n° 23/2023/QD-TTg du 18 septembre 2023 du Premier ministre.

Le rôle principal de ce comité est d’assister le Premier ministre dans la supervision, la direction et la coordination des efforts intersectoriels nécessaires à la mise en œuvre efficace des programmes et projets énergétiques d’envergure nationale. Il a été annoncé que le vice-Premier ministre Bui Thanh Son assumera la présidence de ce comité nouvellement créé.

Les missions essentielles du Comité directeur consistent à étudier, conseiller, proposer et recommander des orientations stratégiques ainsi que des mesures destinées à résoudre les difficultés majeures, garantissant ainsi l’avancement fluide des projets et programmes énergétiques prioritaires. Parallèlement, il est chargé de diriger, de coordonner et de mobiliser les ministères, les autorités locales et les organisations concernées afin de lever les obstacles intersectoriels rencontrés au cours du déploiement de ces projets.

En outre, le comité aura pour tâche de suivre, orienter et encourager les maîtres d’ouvrage, les consultants et les entreprises à respecter strictement les calendriers et les politiques d’investissement approuvés. Il supervisera également le règlement des problèmes liés à l’acquisition foncière pour les grands projets énergétiques.

Enfin, il veillera à la bonne exécution des tâches et projets clés inscrits dans le Programme national d’utilisation efficace et économe de l’énergie, approuvé par la Décision n° 280/QD-TTg du 13 mars 2019.

La décision précise que la liste des projets énergétiques nationaux stratégiques relevant de la compétence du comité sera proposée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, puis soumise à l’approbation du Premier ministre, en fonction des exigences et priorités de chaque période. Le ministère de l’Industrie et du Commerce assurera également le rôle d’organe permanent du Comité directeur.

VNA/CVN