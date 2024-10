Les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques en hausse de 21% sur neuf mois

Le Vietnam a gagné 46,28 milliards d'USD grâce à l'exportation de produits agricoles, forestiers et aquatiques, tout en dépensant 32,42 milliards pour les importer au cours des neuf premiers mois de 2024, en hausse respectivement de 21% et de 7,5% sur un an.

Au cours de cette période, le secteur a bénéficié d'un excédent commercial de 13,86 milliards d'USD, en hausse de 71,2%, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les recettes d'exportation des produits agricoles ont atteint 24,85 milliards d'USD, en hausse de 27,7% ; celles des produits forestiers ont atteint 12,46 milliards d'USD, en hausse de 20,3% ; celles des produits de la pêche 7,23 milliards d'USD, en hausse de 9,5% ; et les produits de l'élevage 376 millions d'USD, en hausse de 3,8%.

Tous les principaux produits ont enregistré des hausses, notamment le bois et les produits du bois (11,66 milliards d'USD, en hausse de 21,3 %), les fruits et légumes (5,87 milliards d'USD, 39,4 %), le café (4,37 milliards d'USD, 39,6 %), le riz (4,37 milliards d'USD, 23,5 %), les noix de cajou (3,17 milliards d'USD, 22,5 %) et les crevettes (2,79 milliards d'USD, 10,5 %).

En janvier et septembre, la valeur des exportations vers l'Asie a augmenté de 17,4%, vers les Amériques de 26,1%, vers l'Europe de 34,6% et vers l'Océanie de 16,1%. Cependant, les expéditions vers l'Afrique ont connu une baisse de 0,3%.

Les États-Unis, la Chine et le Japon continuent d'être les trois plus grands marchés d'exportation, les États-Unis représentant la proportion la plus élevée avec 21,6%, suivis de la Chine avec 20,8% et du Japon avec 6,6%, selon les statistiques.

