Le Vietnam exporte pour la première fois des durians surgelés vers la Chine

Ce premier lot, originaire de la province vietnamienne de Lâm Dông, a été salué par Chen Jixiang des Douanes de Dongxing (Guangxi). Une fois les procédures de dédouanement finalisées, les durians seront acheminés vers des entreprises chinoises spécialisées dans la transformation alimentaire.

Cette importation de durians congelés représente une nouvelle opportunité significative pour le commerce agricole entre la Chine et le Vietnam, venant enrichir la diversité des produits agricoles échangés à la frontière. Pour faciliter ce processus et soutenir les entreprises, les Douanes de Dongxing ont mis à disposition des experts chargés d'offrir un appui technique et des conseils exhaustifs.

Le 28 mai, dans le cadre de sa visite de travail en Chine, le ministre vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, s’est entretenu avec le directeur de l’Administration générale des douanes de Chine, Wang Lingjun, pour discuter des moyens de lever les obstacles liés à l’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens vers la Chine, notamment le durian.

Selon les statistiques des Douanes du Vietnam, au cours des quatre premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre le Vietnam et la Chine a atteint 5,07 milliards de dollars, en hausse de 3,7% par rapport à la même période de 2024.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine présentent une dynamique contrastée. Les exportations vietnamiennes vers la Chine ont atteint environ 3,62 milliards de dollars, marquant une légère baisse de 1,1%. À l'inverse, les importations vietnamiennes depuis la Chine ont connu une croissance notable de 17,6%, s'établissant à environ 1,45 milliard de dollars.

À ce jour, pas moins de 28 accords ou protocoles régissant l'importation et l'exportation de produits agricoles ont été signés entre les deux nations.

Grâce à ces accords, un éventail de produits vietnamiens est désormais officiellement exporté vers la Chine. Parmi eux figurent 15 types de fruits, incluant des fruits populaires comme la pastèque, le mangoustan, le durian, le ramboutan, le longane et le jacquier.

La liste s'étend également à d'autres produits agricoles et aquatiques, tels que nids de salangane, crocodiles, singes d’élevage, farine de poisson, lait, produits de mer et divers produits d’élevage.

