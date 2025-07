Les exportations malaisiennes de durian sont stratégiquement positionnées pour croître

Le ministère malaisien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire (KPKM) prévoit que les exportations malaisiennes de durian dépasseront 1,5 milliard de MYR (environ 350 millions de dollars américains) cette année, grâce à la forte demande des principaux marchés comme la Chine, Singapour, Hong Kong (Chine) et le Canada.

Photo d'illustration : Bernama/CVN

Le ministre Datuk Seri Mohamad Sabu a déclaré que la valeur totale des exportations de durian du pays à l'étranger avait augmenté de 256,3%, soit l'équivalent de 822,8 millions de MYR en cinq ans, passant de 321,2 millions de MYR en 2018 à 1,14 milliard de MYR en 2022.

Cette augmentation témoigne du grand potentiel du durian en tant que produit agroalimentaire de grande valeur, qui non seulement génère d'importants revenus pour le pays, mais ouvre également des opportunités économiques pour la population à différents niveaux, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les efforts de promotion du durian par le biais de festivals et de programmes comme celui-ci étaient également jugés importants pour stimuler la croissance du secteur agricole à haute valeur ajoutée et créer une chaîne de valeur impliquant les agriculteurs, la logistique, les détaillants, les industries de transformation et le tourisme.

Datuk Seri Mohamad Sabu a déclaré que, selon le rapport sur le marché mondial du durian frais réalisé par le cabinet d'études de marché international Mordor Intelligence (2024), la valeur du marché mondial du durian devrait atteindre plus de 10,78 milliards de dollars en 2025 et atteindre 16,89 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4%.

La Chine reste le principal moteur de cette croissance, représentant plus de 90% des importations totales de durian en Asie-Pacifique, devenant ainsi un marché stratégique clé pour les exportateurs malaisiens.

VNA/CVN