EVFTA, levier stratégique pour intégrer le pays dans les chaînes de valeur mondiales

Près de cinq ans après son entrée en vigueur, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) s’affirme comme un levier stratégique favorisant l’intégration plus profonde du pays dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des bénéfices économiques tangibles, l’accord illustre la volonté du Vietnam d’accroître son rôle international, d’élargir ses partenariats et de poursuivre un développement durable.

Des acquis remarquables après cinq ans

Signé le 30 juin 2019 et appliqué à partir du 1er août 2020, l’EVFTA figure parmi les accords les plus ambitieux et les plus complets jamais conclus par l’UE avec un pays en développement. Dès son entrée en vigueur, il a supprimé plus de 70% des droits de douane et prévoit d’en éliminer jusqu’à 99% selon un calendrier établi.

Ces engagements se sont rapidement traduits par des résultats concrets. En moins de cinq ans (août 2020-mai 2025), le commerce bilatéral Vietnam-UE a atteint 298 milliards de dollars, représentant près de 40% de la valeur totale des échanges des trente dernières années. Ce chiffre confirme non seulement l’attractivité de l’EVFTA, mais aussi le potentiel du Vietnam en tant que partenaire commercial clé de l’Europe.

Aujourd’hui, le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l’UE en ASEAN et occupe le 16e rang mondial. Ses principaux produits d’exportation - cuir et chaussures, textile-habillement, produits agricoles et fruits - ont consolidé leurs parts de marché, tandis que les entreprises vietnamiennes accèdent plus facilement à des technologies et équipements modernes venus d’Europe. Ce processus stimule les réformes institutionnelles, rendant le cadre juridique plus transparent et conforme aux normes internationales.

En sens inverse, l’UE est désormais le troisième marché d’exportation et la quatrième source d’importations du Vietnam. Les biens stratégiques européens - machines de haute technologie, véhicules, produits pharmaceutiques, solutions vertes - contribuent à moderniser l’économie vietnamienne. Avec plus de 100 millions d’habitants et une main-d’œuvre de 55 millions de personnes, le Vietnam s’impose comme un écosystème stratégique pour l’intégration des entreprises européennes dans les nouvelles chaînes d’approvisionnement régionales.

Selon EuroCham, de plus en plus d’entreprises - grandes comme PME - tirent parti des avantages de l’accord. Le pourcentage de sociétés considérant les réductions tarifaires comme un atout majeur est passé de 29% au deuxième trimestre 2024 à 61% au deuxième trimestre 2025, illustrant l’impact croissant de l’EVFTA.

Les défis liés aux règles d’origine

Cependant, les opportunités offertes par l’accord s’accompagnent de défis notables. Le plus important réside dans le respect des règles d’origine, condition essentielle pour bénéficier des préférences tarifaires. Une grande partie des matières premières nécessaires aux exportations stratégiques provient encore de pays tiers, compliquant ainsi la certification d’origine.

Malgré l’existence d’un mécanisme de cumul avec certains partenaires, la mise en œuvre demeure complexe. Les chaînes d’approvisionnement domestiques manquent encore de cohérence, ce qui risque de réduire la compétitivité, surtout dans un contexte où l’UE multiplie les négociations de nouveaux accords de libre-échange.

En 2024 seulement, le Vietnam a délivré plus de 1,8 million de certificats d’origine préférentiels (C/O), représentant une valeur d’exportation de plus de 100 milliards USD. Ce chiffre illustre l’importance de ces documents pour maintenir l’accès préférentiel au marché européen et préserver la crédibilité des entreprises vietnamiennes.

De nombreuses entreprises européennes implantées au Vietnam continuent d’ailleurs à déposer des C/O mensuels, soulignant la nécessité urgente de simplifier et moderniser ce processus.

Modernisation et renforcement des capacités

Pour exploiter pleinement le potentiel de l’EVFTA, les experts recommandent des mesures synchronisées. En premier lieu, la délivrance des certificats d’origine doit être entièrement numérisée, avec un système de guichet unique électronique, réduisant les délais, garantissant la transparence et assurant l’interconnexion des données de la chaîne d’approvisionnement.

Parallèlement, l’État doit renforcer les programmes de soutien technique afin d’accompagner les entreprises, notamment les PME, dans la maîtrise des procédures et l’adaptation aux nouvelles normes européennes, de plus en plus exigeantes en matière de durabilité, de qualité et d’environnement.

Quant aux entreprises vietnamiennes, leur compétitivité dépend de leur capacité d’innovation. Investir dans la technologie, améliorer la gouvernance, augmenter le taux de localisation et s’engager dans la durabilité sont des conditions indispensables pour tirer profit des avantages de l’EVFTA à long terme.

Un levier pour l’intégration et le développement

L’expérience de ces cinq dernières années démontre que l’EVFTA a ouvert une grande porte d’entrée pour l’intégration économique internationale du Vietnam, tout en consolidant son partenariat stratégique avec l’Europe. Mais l’ampleur des bénéfices dépendra largement de la proactivité et de la capacité d’adaptation du pays.

Au-delà d’un accord commercial, l’EVFTA constitue un outil stratégique permettant au Vietnam d’affirmer sa place dans les chaînes de valeur mondiales, d’élargir son espace de développement et de renforcer sa résilience économique.

Avec la détermination de l’État, l’engagement de la communauté d’affaires et l’adhésion de la société, l’EVFTA continuera de jouer un rôle moteur pour accompagner le Vietnam sur la voie de l’intégration et du développement durable.

VNA/CVN