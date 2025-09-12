Vina T&T affirme la valeur des fruits vietnamiens

En pleine crise sanitaire, Vina T&T a su transformer l’arrêt brutal des exportations en moteur de croissance. En développant une offre de fruits surgelés, l’entreprise consolide sa compétitivité et défend la valeur ajoutée de l’agroalimentaire vietnamien sur les marchés mondiaux.

>> Les exportations de fruits et légumes retrouvent leur dynamique

>> Les fruits vietnamiens attirent l’attention au salon Asia Fruit Logistica 2025

Au début de son parcours entrepreneurial, Nguyên Dinh Tùng, directeur général de Vina T&T, a plaidé pour que l’on cesse d’utiliser l’expression "sauvetage des produits agricoles". Selon lui, ce terme donnait l’impression, notamment à l’international, que les fruits vietnamiens avaient peu de valeur, ce qui affaiblissait la position du pays lors des négociations d’exportation. "Il est essentiel de protéger la valeur des produits agricoles vietnamiens plutôt que de donner l’illusion qu’ils sont bon marché", souligne-t-il.

La "tempête" du Covid-19, un tournant inattendu

Le plus grand défi pour Vina T&T est survenu avec la pandémie de Covid-19. Alors que la plupart des pays interrompaient leurs importations et que la chaîne d’approvisionnement mondiale était paralysée, l’entreprise a continué à acheter directement auprès des producteurs grâce à ses liens étroits avec eux.

"Nous ne pouvions pas abandonner les agriculteurs", explique M. Tùng. Avec le soutien du Groupe de travail 970 (ministère de l’Agriculture) et du vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Thanh Nam, Vina T&T est allé jusqu’aux vergers pour récolter, malgré l’arrêt quasi total des exportations. Les fruits ont ensuite été congelés, ouvrant ainsi une nouvelle ligne de produits : les fruits surgelés.

Photo: CTV/CVN

"Dans le risque, il y a eu une opportunité. Lorsque le commerce a repris, nous disposions déjà de stocks et d’un savoir-faire en gestion de crise", raconte-t-il. Cette étape a permis à l’entreprise d’élargir sa gamme et de démontrer sa capacité d’adaptation.

La pandémie a également entraîné de graves difficultés financières. De nombreuses entreprises ont réduit leurs effectifs. Vina T&T a choisi l’inverse : conserver l’ensemble de son personnel.

"Licencier des employés au moment où ils souffrent le plus rendrait la relation intenable par la suite", confie-t-il. L’entreprise a maintenu ses partenariats avec les producteurs, les aidant à récolter dans des conditions strictes. Les camions transportant les fruits étaient escortés par l’armée locale ; parfois, en pleine nuit, il fallait négocier le passage aux points de contrôle ou transférer la marchandise d’un véhicule à un autre pour sortir des zones confinées.

Ces images marquantes, combinées à la solidarité du collectif, ont nourri une grande motivation. "C’est l’esprit de ne laisser personne derrière qui a soudé l’équipe et permis de repartir plus fort après la pandémie", insiste M. Tùng.

La crise sanitaire a pesé lourdement sur le moral, d’autant que de nombreux proches contractaient le virus, certains en mouraient. Mais le soutien des agriculteurs et la vaccination prioritaire des employés ont permis à Vina T&T de poursuivre ses activités.

Pour M. Tùng, l’enjeu allait bien au-delà de la survie de l’entreprise : il s’agissait de préserver la vie et les moyens d’existence d’une communauté entière. Ces leçons de crise sont devenues un capital précieux pour affronter l’avenir.

De la crise à l’affirmation d’une position

De l’abandon du terme "sauvetage des produits agricoles" à la stratégie de maintien des activités en pleine rupture mondiale, Vina T&T a montré sa détermination à protéger la valeur des fruits vietnamiens. Le succès de l’entreprise repose non seulement sur ses compétences de gestion, mais aussi sur sa foi dans la solidarité : garder les équipes unies, soutenir les producteurs, explorer de nouvelles voies au cœur des difficultés.

"Après avoir traversé cette période, nous avons le sentiment qu’aucun obstacle n’est plus insurmontable", affirme M. Tùng. Fort de cette expérience, Vina T&T poursuit sa croissance et contribue à renforcer la présence des fruits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Photo : Truong Giang/CVN

Le secteur vietnamien des fruits et légumes a connu une année exceptionnelle en 2024. Selon la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), les exportations ont atteint 7,1 milliards de dollars, soit une progression de près de 27% par rapport à l’année précédente. Cette performance s’explique notamment par l’essor spectaculaire du durian, devenu produit phare avec plus de 3,2 à 3,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, représentant à lui seul près de 45% des exportations totales.

Dans cette dynamique, Vina T&T, l’un des principaux exportateurs de fruits du pays, a consolidé sa place de leader. L’entreprise a su tirer profit de l’ouverture de nouveaux marchés, notamment avec l’autorisation d’exporter des noix de coco fraîches et des durians surgelés vers la Chine, un débouché décisif pour l’avenir.

Outre le durian, plusieurs fruits vietnamiens se positionnent sur les marchés les plus exigeants. Grâce aux investissements dans les zones de culture, les stations de conditionnement et la certification phytosanitaire, les produits de Vina T&T répondent désormais aux standards de qualité requis aux États-Unis, en Europe et au Japon. Cette stratégie de montée en gamme a permis de renforcer la réputation des fruits vietnamiens, traditionnellement perçus comme bon marché, mais désormais associés à une valeur ajoutée plus élevée.

Pour l’année 2025, Vina T&T annonce une croissance des exportations de l’ordre de 15% par rapport à 2024. Le durian surgelé reste un moteur clé : son expansion sur le marché chinois devrait à elle seule apporter 7 à 8% de croissance supplémentaire aux exportations nationales.

Selon M. Tùng, les fruits vietnamiens sont frais et savoureux, mais leur potentiel reste sous-exploité par rapport à d’autres pays exportateurs. Faute d’une marque forte, ces fruits frais doivent se vendre à un prix inférieur à celui des concurrents, ce qui rend également plus difficile l’exportation des produits transformés. Malgré les difficultés, Vina T&T reste fidèle à son objectif de bâtir sa marque et d’élargir ses marchés, transformant les défis en opportunités afin que les fruits vietnamiens trouvent une place solide sur la carte mondiale des exportations.

Truong Giang/CVN