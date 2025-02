La tourbe, un atout clé pour le développement de l'agriculture verte au Vietnam

L'agriculture verte s'impose comme une tendance incontournable pour protéger l'environnement, préserver la santé humaine et réduire la dépendance aux engrais chimiques. Dans cette optique, la tourbe, une ressource naturelle abondante, joue un rôle clé dans la production d'engrais organiques durables, offrant une alternative respectueuse de l'environnement pour nourrir les sols et les cultures.

>> En Irlande, la tourbe au centre d'une bataille entre ruraux et écolos

>> Le Vietnam mène la révolution de l’agriculture verte

>> Agriculture verte : la pression crée des opportunités

Photo : CTV/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam possède sept milliards de mètres cubes de tourbe, principalement situés dans le delta du Mékong. Sa teneur en humidité varie de 18% à 58%, influençant son utilisation. Une tourbe plus sèche facilite la fabrication d’engrais organiques, notamment lorsqu’elle est mélangée à des composts agricoles.

Le ministre Lê Minh Hoan a affirmé que le développement de la production et de l'utilisation des engrais organiques, en maximisant l’exploitation des sous-produits agricoles, constituait une orientation inévitable pour l'agriculture vietnamienne. Il a également souligné que la production et l'utilisation d'engrais organiques devraient être considérées comme des solutions à long terme pour remplacer progressivement les engrais chimiques, réduire la dépendance aux importations et favoriser le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement.

D'après Doan Van Chiên, chef du bureau permanent du Centre national de vulgarisation agricole (NAEC) pour le Sud-Ouest, l’engrais à base de tourbe améliore la structure du sol, réduit l’évaporation de l’eau et augmente le rendement des cultures de 10 à 20%. Les provinces de Kiên Giang et Cà Mau, riches en tourbe, peuvent produire des dizaines de milliers de tonnes d’engrais organiques par an, limitant ainsi l’utilisation d’engrais chimiques.

Selon le Dr Bùi Thanh Huong, de l'Institut vietnamien de chimie industrielle, la tourbe, grâce à sa structure poreuse unique, permet une libération progressive et contrôlée des éléments nutritifs essentiels (azote, phosphore et potassium - N, P, K), évitant ainsi leur lessivage et leur perte dans l'environnement. L'adoption d'engrais organiques enrichis en tourbe représente une solution prometteuse pour améliorer durablement la productivité agricole, tout en limitant significativement les impacts environnementaux négatifs liés à l'utilisation excessive d'engrais chimiques.

L’exploitation de la tourbe au service de l’agriculture verte contribue ainsi à un développement durable et à une meilleure résilience face au changement climatique.

VNA/CVN