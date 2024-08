Bientôt le Festival du durian à Dak Lak

Placé sous le thème "Durian de Krông Pac - Développement et intégration", ce 2e Festival du durian du district de Krông Pac comprendra 12 activités comme cérémonies d'ouverture et de clôture, course pour la santé communautaire, festival de rue, festival culturel et culinaire des groupes ethniques de Krông Pac (élargi), échanges artistiques, défilé d'áo dài (robe traditionnelle vietnamienne) et de costumes ethniques, spectacles divers et variés...

Photo : VNA/CVN

En outre, le festival proposera des ateliers sur l’édification et le développement d'un écosystème de durian durable, la foire aux produits OCOP (À chaque commune son produit - One Commune, One Product - OCOP) et produits agricoles, un concours des bons producteurs de durian, la dégustation de durian dans les vergers, la visite d'un très vieux pied de durian…

Selon Ngô Thi Minh Trinh, vice-présidente du Comité populaire du district de Krông Pac, le 2e Festival du durian de Krong Pac vise à assurer la sécurité et la satisfaction des touristes.

Le district de Krong Pac compte 7.157 ha de durian, ce qui en fait la "capitale" du durian de la province de Dak Lak.

VNA/CVN