Les étrangers séduits par l’atmosphère festive et solennelle de la fête nationale du Vietnam

À l’approche du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), les étrangers sont séduits par l’atmosphère festive et solennelle de la capitale Hanoï.

>> Des destinations variées dans un environnement touristique attrayant

>> Fête nationale : l’exposition thématique “L’automne de l’indépendance”

>> Le métro de Hanoï augmente ses fréquences et prolonge ses horaires d’exploitation

Photo : CTV/CVN

Vêtu d'un maillot rouge à étoile jaune, Jeong Jonghyeok a fait la queue pendant près de trois heures pour assister au "concert national" au stade national My Dinh à Hanoï.

Ce Sud-Coréen de 40 ans, vivant au Vietnam depuis le début de cette année, a décidé de venir à Hanoï depuis la province de Bac Ninh, située à une cinquantaine de kilomètres, pour acheter des billets afin d’assister au concert national "La Patrie dans le cœur" du 10 août, mais sans succès.

Grâce au soutien des organisateurs du concert, il a pu entrer au stade national My Dinh. Au Vietnam, "il existe de nombreux événements auxquels l’ensemble de la population peut participer. On applaudit et on chante des chansons vietnamiennes ensemble, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce pays", a déclaré Jonghyeok.

Auparavant, il avait également célébré la victoire de l'équipe de football vietnamienne avec la foule dans les rues de Hanoï et s'était envolé pour Hô Chi Minh-Ville afin de suivre les répétitions du grand défilé militaire et populaire à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975 - 30 avril 2025). C’est pourquoi, pour lui, la Fête nationale du 2 septembre est un grand événement à ne pas manquer.

Quelques jours avant l'événement, il avait préparé des costumes et accessoires "patriotiques" pour paraître le plus vietnamien possible. Pendant le concert, il a été impressionné par le moment où le drapeau vietnamien géant a flotté, et où des dizaines de milliers de personnes, les mains sur la poitrine, ont crié "Vietnam - Hô Chi Minh". "J'ai crié avec eux, je suis très heureux et chanceux de participer à cette ambiance", a-t-il déclaré. En République de Corée, une telle scène n’arrive jamais, car la fête nationale est une occasion de se reposer. Au Vietnam, on peut assister à des événements nationaux pendant des jours, voire des mois, sans jamais perdre son enthousiasme.

Photo : CTV/CVN

Installé à Hanoï depuis 9 ans, le Japonais Kaneya Manabu a affirmé que lors des grands événements comme le 30 avril et le 2 septembre, il parcourait souvent à moto les rues bordées de drapeaux rouges à étoile jaune pour profiter de l'ambiance joyeuse et fière. Cette année, à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale vietnamienne, Manabu a vécu une autre expérience. Des cafés aux centres commerciaux en passant par les quartiers résidentiels, le drapeau national est hissé. Les gens portaient des ao dai et des chapeaux coniques pour se prendre en photo au mausolée de Hô Chi Minh.

"Des milliers de personnes sont même descendues dans la rue pour encourager les forces militaires qui s'entraînaient pour le défilé du 2 septembre", a dit cet homme de 44 ans.

Ancien chef de la police préfectorale de Saitama, Manabu a expliqué qu'au Japon, les citoyens n'ont pas le droit de se prendre en photo avec les officiers de la police et de l'armée. Ils ne s’intéressent pas non plus aux entraînements pour le défilé militaire ou aux activités nationales de ce type. "Mais au Vietnam, les gens offrent des bouteilles d’eau, de la nourriture aux soldats et les considèrent comme des idoles. Ça m'étonne", a déclaré Manabu.

Selon Câm Hang, 27 ans, amie de Manabu, ce Japonais est assidu à l’apprentissage du vietnamien, notamment des chansons, pour assister au "concert national". Il lui a demandé d’être son guide touristique au Musée militaire du Vietnam pour en apprendre davantage sur l'histoire du pays et participer à l'exposition "Retour au moment sacré", utilisant la réalité virtuelle pour revivre l'atmosphère historique du 2 septembre 1945.

Jeong Jonghyeok et Manabu font partie des étrangers attirés par la culture vietnamienne, notamment par ses valeurs traditionnelles telles que le culte des ancêtres, l'hospitalité et le patriotisme, selon une enquête de Cultural Atlas, une plateforme multinationale d'information culturelle de SBS (Australie).

Un rapport de 2023 d’ABroader.org a révélé que 80% des visiteurs étrangers apprécient la culture vietnamienne, décrivant le pays comme doté d'une "culture de l'optimisme" et d'un "fort esprit communautaire". Ils sont particulièrement impressionnés par la cuisine, les festivals et les événements historiques du Vietnam.

Hanoï organise des grands événements

Cet intérêt s'accroît dans le contexte où Hanoï organise de grands événements à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, avec des programmes tels que des défilés militaires et populaires, des concerts et des feux d'artifice.

Depuis plus d'une semaine, des centaines de clients étrangers se sont précipités dans certaines boutiques de la rue Hàng Ma, dans le quartier de Hoàn Kiêm, pour acheter des souvenirs "patriotiques" tels que des chemises à drapeau rouge avec étoile jaune, des drapeaux nationaux à la main et des chapeaux coniques.

Mme Bich Liên, propriétaire d'une boutique de souvenirs, a constaté que depuis début août, le nombre de clients étrangers a doublé, voire triplé, par rapport à l'année dernière.

"Ils sont souvent surpris et ravis quand ils voient les rues décorées de drapeaux nationaux. Beaucoup viennent acheter des souvenirs et prendre des photos dans les boutiques. Certains achètent même des ao dài pour se fondre dans l'ambiance vietnamienne", a déclaré cette femme de 50 ans.

Hoàng Giang, propriétaire d'une boutique de photographie dans l’arrondissement de Thanh Xuân, à Hanoï, a déclaré que depuis plus d'une semaine, des dizaines de clients étrangers, principalement de Russie, d'Indonésie et des Philippines, l’ont contacté pour planifier des séances photo dans des lieux historiques tels que le mausolée de Hô Chi Minh, le musée militaire du Vietnam et le lac Hoàn Kiêm.

Tu Linh/CVN