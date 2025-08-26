Le métro de Hanoï augmente ses fréquences et prolonge ses horaires d’exploitation

La Compagnie des chemins de fer de Hanoï a annoncé une augmentation de la fréquence des trains et des horaires d’exploitation prolongés afin de répondre à la forte demande de transport pendant les répétitions et le défilé officiel commémorant le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale (2 septembre).

Elle a recommandé aux passagers d’acheter leurs billets aller-retour en une seule transaction afin de gagner du temps et d’éviter les longues files d’attente. Il est également recommandé aux usagers de suivre les instructions du personnel, de faire la queue aux guichets et sur les quais de manière ordonnée et d’éviter les bousculades.

Compte tenu du nombre limité de toilettes publiques aux abords des stations, il est conseillé aux usagers d’utiliser les toilettes à l’intérieur des stations avant de descendre.

Pour la ligne de métro 3.1, Nhôn - gare de Hanoï, qui relie la banlieue de Hanoi au centre-ville, des toilettes sont disponibles dans les stations et les espaces publics à proximité, tandis que la station Câu Giây donne accès aux toilettes de l’Université des transports et des communications.

Le 24 août, lors de la deuxième répétition générale du défilé, le métro de Hanoï a transporté près de 200.000 passagers entre 5h30 et minuit.

La ligne 2A Cat Linh - Hà Dông a transporté à elle seule plus de 146.000 passagers, établissant un nouveau record, tandis que la ligne 3.1 a accueilli plus de 50.000 passagers. Des pics similaires ont été enregistrés lors de la première répétition, le 21 août.

Le métro de Hanoï a indiqué que ce record de fréquentation témoigne de la confiance du public dans le système de transport moderne et écologique de la capitale. Afin d’assurer le bon déroulement des opérations pendant les vacances, du personnel et des dirigeants seront déployés dans les gares clés pour superviser les flux de passagers et garantir un service sûr, ordonné et pratique.

