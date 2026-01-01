Trump annonce le retrait de la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré mercredi 31 décembre que son gouvernement est en train de retirer la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland, quelques jours après que la Cour suprême a rendu un verdict défavorable à l'administration.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous retirons la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland, malgré le fait que la CRIMINALITÉ a été considérablement réduite grâce à la présence de ces grands patriotes dans ces villes, et UNIQUEMENT grâce à cela. Portland, Los Angeles et Chicago auraient DISPARU sans l'intervention du gouvernement fédéral", a affirmé M. Trump sur Truth Social.

"Nous reviendrons, peut-être sous une forme très différente et plus forte, lorsque la criminalité recommencera à augmenter", a poursuivi M. Trump, qualifiant les maires et gouverneurs démocrates de ces régions de "très incompétents".

Cette annonce est intervenue quelques jours seulement après que la Cour suprême a bloqué le projet de M. Trump d'envoyer la Garde nationale à Chicago pour protéger les agents de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes.

M. Trump a fait valoir qu'il était nécessaire de déployer la Garde nationale dans ces régions dirigées par les démocrates en raison de la recrudescence de la criminalité, tandis que les démocrates ont remis en question les motivations politiques derrière ces mesures.

