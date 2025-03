La Banque d’État du Vietnam injecte plus de cinq billions de dôngs sur le marché

Après de nombreuses séances consécutives de retrait net, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a injecté la semaine dernière plus de 5,09 billions de dôngs (199,7 millions de dollars) par le biais de l’opération d’open market (OMO) et des canaux d’émission de bons pour soutenir la liquidité du système bancaire.

Photo : NHNN/CVN

Plus précisément, sur le canal OMO, la BEV a prêté aux banques commerciales un total de près de 35,62 billions de dôngs avec un taux d’intérêt de 4%. La semaine dernière, un montant à échéance de plus de 33,5 billions de dôngs a été enregistré sur le canal, ce qui signifie que l’injection nette totale de la banque centrale via ce canal a été de 2,09 billions de dôngs.

Sur le canal des bons du Trésor, la BEV a émis deux billions de dôngs de bons la semaine dernière. Comme près de 5 billions de dôngs de bons sont arrivés à échéance la semaine dernière, l’injection nette de la BEV via ce canal a été d’environ trois billions de dôngs.

Selon les données du fournisseur de données financières Wigroup, le taux d’intérêt sur les bons du Trésor a baissé, passant de 3,2% la semaine précédente à 3,1% la semaine dernière. Le taux d’intérêt sur les bons du Trésor a diminué d’un total de 1,9 point de pourcentage au cours des deux dernières semaines, passant de 4,0% à 3,1% par an.

Sur le marché interbancaire, les taux d’intérêt au jour le jour ont eu tendance à baisser la semaine dernière, à l’exception de la séance du 4 mars. En conséquence, les taux d’intérêt interbancaires au jour le jour ont augmenté à 4,74% par an le 3 mars, mais ont ensuite baissé à 3,98% par an le 6 mars, une baisse significative par rapport au pic de 6,09% par an enregistré le 4 novembre 2024.

Les taux d’intérêt interbancaires pour les échéances d’une semaine à trois mois fluctuent actuellement entre 4,02% et 5,02% par an.

Les taux d’intérêt des dépôts cotés dans les banques commerciales ont également diminué de 0,1 à 0,9 point de pourcentage selon les échéances au cours des deux dernières semaines. Les taux de plusieurs échéances clés sont tombés en dessous de 6%.

Facteurs positifs soutenant le dông

Selon les données de la branche new-yorkaise de la Réserve fédérale américaine (Fed), l’écart entre le taux de financement au jour le jour garanti (SOFR) américain et le taux d’intérêt au jour le jour du Vietnam était le 6 mars de 0,37%. L’écart élevé des taux d’intérêt entre le dollar et le dông exerce une pression accrue sur le taux de change entre le dollar et le dông.

Dans un rapport sur le marché des devises publié récemment, la MB Securities Company (MBS) a déclaré que le taux de change entre le dollar et le dông a fortement fluctué tout au long du mois dernier.

Elle a noté que l’indice du dollar américain (DXY) qui mesure la force du dollar par rapport à six devises majeure, est resté à un niveau élevé tandis que la demande intérieure de dollar a augmenté en raison de l’augmentation des importations de matériaux de production des entreprises et de l’achat important de dollars par le Trésor public.

Les analystes de MBS prévoient qu’au premier trimestre 2025, le taux de change entre le dollar et le dông fluctuerait entre 25.500 et 25.800 dôngs pour un dollar, car le DXY devrait encore se renforcer en 2025 en raison des tensions commerciales.

Cependant, il y avait encore des facteurs positifs soutenant le dông, comme un excédent commercial positif d’environ 1,47 milliard de dollars, un fort décaissement d’investissements directs étrangers de 2,95 milliards de dollars et une reprise marquée de l’industrie du tourisme.

VNA/CVN