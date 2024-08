Le PM pousse à former le capital humain aux semi-conducteurs, à l’IA et au cloud

Pham Minh Chinh a exhorté les ministres, les chefs des organes de rang ministériels, du gouvernement, et les présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central à créer des percées en matière de formation et de développement de ressources humaines de haute qualité au service du développement national dans le contexte du développement rapide et vigoureux de la science et de la technologie et de la quatrième révolution industrielle.

Le chef du gouvernement a demandé au ministre de l’Éducation et de la Formation de diriger les établissements d’enseignement supérieur publics et non publics à étudier la création des unités distincts (écoles, facultés ou départements) spécialisées dans la formation et la recherche sur les semi-conducteurs, l’IA et le cloud computing ; de réviser et de rénover leur cursus, de former leur corps professoral, de renforcer l’application de technologies et la coopération avec les entreprises, les universités et les établissements de recherche pour former, rechercher et développer des technologies, notamment dans ces trois domaines.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation devra également peaufiner et soumettre dans les meilleurs délais au Premier ministre pour approbation le projet de développement des ressources humaines de haute qualité au service des secteurs de haute technologie, des industries de base.

Le ministre du Plan et de l’Investissement est chargé de perfectionner rapidement et de soumettre au Premier ministre pour approbation le projet de développement des ressources humaines de l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Selon ce projet, le Vietnam vise l’objectif de former au moins 50.000 ingénieurs pour servir l’industrie des semi-conducteurs à toutes les étapes de la chaîne de valeur, et de devenir d’ici 2050 un maillon important de la chaîne de valeur mondiale de l’industrie des semi-conducteurs.

Le ministre des Sciences et des Technologies est invité à réviser et prioriser les programmes de recherche scientifique dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, du cloud computing, en association avec la formation de talents, spécialistes et chercheurs; d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les ministères et les secteurs concernés pour inviter les spécialistes étrangers à donner des cours, notamment des semi-conducteurs, de l’IA et du cloud computing, dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le ministre de l’Information et de la Communication devra parfaire et soumettre au Premier ministre pour approbation la stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Les président des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central sont chargés d’attirer activement les investissements pour développer l’écosystème de l’industrie des semi-conducteur, de l’IA, du cloud computing ; et de soutenir les établissements d’enseignement supérieur dans le développement des ressources humaines dans ces trois domaines.

VNA/CVN