Le Vietnam et la Suède renforcent leur coopération scientifique et technologique

L’année 2024 marque le 55 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suède, le premier pays occidental à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1969.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân, a souligné le grand potentiel de collaboration dans certains domaines tels que la résilience au changement climatique, la protection de l’environnement, les sciences et les technologies, le travail, le commerce et l’investissement, - les domaines phares de Suède.

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, une stabilité politique et une économie en croissance rapide, le Vietnam est un marché attractif pour les entreprises suédoises, a déclaré le diplomate.

Dans le cadre des activités célébrant le 55e anniversaire des relations diplomatiques, le Forum d’affaires Vietnam - Suède s’est tenu le 6 septembre, qui a abordé les opportunités, les défis et le potentiel de coopération entre les entreprises des deux pays, a déclaré l’ambassadeur.

Selon lui, l'événement a ouvert des opportunités de coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition énergétique et l'innovation et a permis aux entreprises des deux pays d'échanger leurs points de vue.

Il a ajouté que parmi les 42 accords valides entre les deux pays, jusqu'à 18 sont liés aux sciences-technologies. Par conséquent, le partenariat dans ce domaine va encore se développer.

L’ambassadeur a noté l'intérêt croissant des grandes entreprises suédoises de science-technologie pour le marché vietnamien, avec des entreprises comme Ericsson, ABB et Electrolux, déjà présentes. D'autres ont également suggéré que l'ambassade du Vietnam aide à évaluer l'ouverture de centres de recherche et développement et d'usines de haute technologie au Vietnam.

Par ailleurs, un certain nombre d'entreprises vietnamiennes telles que le groupe technologique FPT ont commencé à opérer en Suède, ce qui indique un avenir positif pour la coopération bilatérale dans le domaine des sciences-technologie.

Enfin, le diplomate dit que dans les temps à venir, l'ambassade renforcerait la promotion de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment la résilience au changement climatique et la protection de l'environnement, le traitement des déchets, la transformation numérique, la transition énergétique, la gestion financière, les soins de santé, le travail, le commerce et l'investissement.

