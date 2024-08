Semi-conducteurs : opportunités d'emploi pour des travailleurs vietnamiens à Infineon

GEDU International GmbH, prestataire de services de personnel vietnamien, et Infineon Technologies Dresden, la plus grande entreprise allemande de puces semi-conductrices, ont récemment signé une lettre d'intention de coopération pour le recrutement de jeunes talents vietnamiens pour les programmes de formation en alternance et de recrutement direct d'Infineon.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a déclaré que grâce à ce projet, les deux parties peuvent coopérer à un niveau technologique plus élevé, ajoutant que les deux gouvernements travaillent également ensemble pour élaborer un nouveau cadre de coopération dans le domaine du travail afin de faciliter de tels projets.

Raik Brettschneider, vice-président et directeur général d'Infineon Technologies Dresden, a déclaré que ces dernières années, Infineon avait considérablement augmenté le nombre de stagiaires, qui devrait augmenter de plus en plus à l'avenir.

La coopération avec GEDU aidera les futurs employés d'Infineon à bien s'intégrer, a-t-il déclaré, ajoutant qu'après trois ans de formation et de travail, les stagiaires peuvent démarrer leur carrière de manière stable.

La signature intervient après la visite d'État au Vietnam du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du ministre du Travail et des Affaires sociales Hubertus Heil en janvier, dont l'ordre du jour était axé sur la coopération économique et le recrutement de travailleurs qualifiés vietnamiens pour le marché allemand.

VNA/CVN