Les établissements de crédit anticipent leur plus faible croissance des bénéfices

Les établissements de crédit anticipent des perspectives commerciales positives en 2026, mais se montrent plus prudents quant à la croissance de leurs bénéfices, selon la dernière enquête de la Banque d’État du Vietnam (BEV).

L’enquête sur les tendances commerciales des établissements de crédit au premier trimestre 2026 révèle que leurs performances globales et leurs bénéfices avant impôt ont continué de s’améliorer au quatrième trimestre 2025 et sur l’ensemble de l’année 2025, sans toutefois atteindre les prévisions de la précédente enquête. Ils anticipent la poursuite de cette tendance positive en 2026, même si la

En 2026, la croissance du crédit devrait rester élevée, à plus de 18%, tandis que les créances douteuses devraient demeurer maîtrisées.

L’enquête montre que la demande de services bancaires, notamment les dépôts, les paiements et les cartes, s’est nettement améliorée au quatrième trimestre 2025, sans toutefois répondre aux attentes. La demande de prêts et de dépôts a progressé plus fortement que celle des services de paiement et de cartes. Il convient de noter que la demande de prêts des entreprises a progressé davantage que celle des particuliers.

Au premier trimestre 2026 et tout au long de l’année, les établissements de crédit anticipent une poursuite de l’amélioration de la demande de services bancaires, notamment de prêts.

La liquidité du système bancaire au quatrième trimestre 2025 et sur l’ensemble de l’année a continué de s’améliorer et est restée satisfaisante par rapport à 2024, même si le rythme d’amélioration a été légèrement inférieur aux prévisions de la précédente enquête. Les taux d’intérêt sur les dépôts en dông vietnamien ont légèrement augmenté au quatrième trimestre 2025 afin de répondre à la demande accrue de capitaux en fin d’année.

Les établissements de crédit prévoient une poursuite de l’amélioration de la liquidité au premier trimestre 2026 et tout au long de l’année. La mobilisation de capitaux devrait progresser de 4,2% au premier trimestre 2026 et de 16,3% sur l’ensemble de l’année, les dépôts à moins de six mois devant connaître une croissance plus marquée que l’année précédente.

Parallèlement, le crédit devrait progresser de 4,4% au premier trimestre 2026 et atteindre 18,1% sur l’ensemble de l’année, soit une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à l’enquête de la BEV de septembre 2025.

Le niveau de risque des clients devrait légèrement augmenter au quatrième trimestre 2025, mais se réduire marginalement sur l’ensemble de l’année par rapport à 2024. Au premier trimestre 2026, les établissements de crédit anticipent une poursuite de la baisse des niveaux de risque, qui devraient ensuite se stabiliser tout au long de l’année.

Fin 2025, le ratio moyen de créances douteuses du système bancaire a légèrement progressé par rapport à fin 2024, en raison d’une forte croissance du crédit. Ce ratio devrait toutefois diminuer en 2026.

Les établissements de crédit estiment également que des facteurs objectifs, tels que la conjoncture économique et les politiques macroéconomiques, contribueront à l’amélioration de leurs activités en 2026.

VNA/CVN