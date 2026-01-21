Foire du Printemps

Hanoï garantit la sécurité et la qualité de la Foire du Printemps

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên, a récemment signé une dépêche relative à la coordination et au soutien de l’organisation de la Foire du Printemps 2026, avec pour objectif d’assurer la sécurité, la sûreté et la qualité de l’événement.

Selon la dépêche, le Service de l’industrie et du commerce est chargé de piloter la mise en œuvre des missions relevant du pavillon de Hanoï et de rendre compte périodiquement de l’avancement des travaux à l’organe permanent du Comité de pilotage. Il travaillera également en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce afin de définir le plan d’aménagement général, en garantissant une haute valeur esthétique, un caractère attractif et la mise en avant des spécificités de Hanoï.

Les forces de gestion du marché sont mobilisées pour renforcer les contrôles afin de prévenir et de lutter contre les produits contrefaits, de mauvaise qualité, d’origine inconnue ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle lors de la Foire.

Sécurité, circulation, environnement et santé au cœur du dispositif

La Police de Hanoï élaborera des plans visant à garantir l’ordre et la sécurité publics, à prévenir les risques d’incendie et d’explosion, et à assurer une sécurité absolue pour les dirigeants du Parti et de l’État, les invités internationaux ainsi que le public, notamment lors des cérémonies d’ouverture et de clôture. Elle assurera également la régulation et la fluidité de la circulation.

Le Service de la construction renforcera les lignes de bus en provenance des principales portes d’entrée de la ville afin de faciliter l’accès des visiteurs à la Foire. Il veillera également au système d’éclairage, à l’aménagement du paysage, à l’alimentation, l’évacuation des eaux et la régulation du trafic.

Le Service de l’agriculture et de l’environnement supervisera l’hygiène et la collecte des déchets, afin de maintenir un environnement propre et agréable.

Le Service de la santé dirigera les soins médicaux et la sécurité sanitaire des aliments ; il mettra en place un groupe de travail chargé du contrôle de la sécurité alimentaire et déploiera des équipes médicales dotées d’équipements et de médicaments nécessaires aux premiers secours sur place.

Le Comité populaire de la commune de Dông Anh coopérera avec les services concernés pour l’organisation et l’aménagement des parkings.

La Compagnie d’électricité de Hanoï assurera une alimentation électrique continue et stable pendant toute la Foire.

La ville a invité le Département de la promotion du commerce (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) à renforcer la coordination intersectorielle, et à sélectionner des entreprises participantes disposant de produits de qualité, à l’origine clairement identifiée et répondant aux exigences de sécurité alimentaire.

Mai Quynh/CVN