Prêts immobiliers aux jeunes : devenez prioritaires avant 35 ans

Les prix de l’immobilier, notamment à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ont considérablement augmenté, rendant l’accès à la propriété difficile pour de nombreux jeunes. Ces derniers et les travailleurs à faibles revenus ont un besoin pressant de logements abordables, ce qui justifie les efforts déployés pour développer et financer des projets de logements sociaux. Le gouvernement a mis en place diverses politiques en ce sens, notamment des prêts à taux réduits et des subventions pour les programmes de logements sociaux.

Du 1er juillet 2024 à fin 2025, les jeunes de moins de 35 ans peuvent obtenir des crédits avec un taux d’intérêt inférieur de 2 points à la moyenne des taux appliqués pour les prêts à moyen et long termes des quatre grandes banques commerciales -

Agribank, BIDV, Vietcombank et VietinBank - pendant les cinq premières années. Ainsi, le taux appliqué actuellement est de 5,9% par an. Pour les dix années suivantes, le taux sera inférieur de 1 point à la moyenne. Ces crédits peuvent être contractés pour une durée allant jusqu’à 25 ans.

Projets de logements commerciaux abordables

Ce programme vise à soutenir l’accès au logement social pour les jeunes, en particulier dans le cadre de projets de logements pour travailleurs, conformément à la Résolution N°33, datée du 11 mars 2023, du gouvernement sur les mesures visant à promouvoir un développement sûr, sain et durable du marché immobilier. En plus des quatre banques mentionnées, d’autres banques commerciales participent également à ce programme, soutenu par un fonds de 120.000 milliards de dôngs destiné à la construction de logements sociaux et de logements pour travailleurs.

Selon les experts, outre les taux d’intérêt, il est essentiel d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché pour permettre aux jeunes d’accéder à la propriété. Les promoteurs immobiliers doivent adapter la structure de l’offre et développer des logements conformes aux besoins et aux capacités financières de la population. Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), souligne également la nécessité de coordonner ajustement des prix de l’immobilier et politiques de taux d’intérêt pour répondre efficacement à la demande en logements.

Le segment des logements sociaux connaît actuellement une pénurie critique à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, alors qu’il constitue la solution la plus adaptée aux jeunes. “Encourager les entreprises à développer des projets de logements commerciaux abordables permet non seulement de répondre à la demande, mais aussi d’assurer la stabilité et la durabilité du marché immobilier”, insiste M. Châu.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment demandé aux banques d’accélérer la mise en œuvre du programme de prêts à taux préférentiels destinés aux moins de 35 ans pour l’achat de logements sociaux. Il a également chargé la Banque d’État du Vietnam et les banques commerciales d’étudier et de maintenir des conditions de crédit favorables, en adéquation avec l’offre et la demande, afin de favoriser l’accès au logement pour la jeunesse.

Plan de remboursement adapté

La HoREA estime que les jeunes, ambitieux et encore en début de carrière, voient généralement leurs revenus doubler, voire plus, après 10 à 15 ans d’activité. Pour les banques, prêter à cette tranche d’âge ne présente donc que peu de risques. L’association propose également que la Banque d’État du Vietnam mette en place un mécanisme permettant aux jeunes (de 18 à 45 ans) achetant leur première maison d’accéder à des crédits à des taux commerciaux raisonnables (environ 6-7%/an), garantis par le bien immobilier lui-même, pour une durée de 10 à 15 ans.

Un représentant de Asia Commercial Joint Stock Bank (banque ACB ) souligne que le désir de posséder ”sa propre maison” est profondément ancré dans la mentalité et la tradition vietnamiennes, en particulier chez les jeunes disposant d’un emploi stable et de revenus réguliers. Selon lui, les jeunes âgés de 18 à 35 ans, bénéficiant de ces conditions, peuvent tout à fait envisager l’achat d’un logement. Grâce à leur stabilité professionnelle et à une longue durée de remboursement, le risque associé au crédit est relativement faible. En outre, l’acquisition d’un premier bien immobilier contribue à la stabilité personnelle et au développement professionnel des jeunes. Il s’agit donc d’une excellente opportunité pour eux d’accéder à des prêts immobiliers avantageux.

Actuellement, les banques peuvent financer entre 70% et 80% de la valeur du bien immobilier. Avec un montant d’emprunt important et un échéancier à long terme, les acheteurs doivent établir un plan de remboursement adapté à leurs revenus mensuels et à leurs besoins globaux, afin d’assurer la viabilité de leur dette.

