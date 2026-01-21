Quang Tri renforce la luttre contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Afin de prévenir et de mettre un terme aux activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Comité populaire de la province de Quang Tri a décidé de créer deux brigades intersectorielles de contrôle opérant dans les zones maritimes de la province, à compter du 20 janvier.

>> Pêche INN : Quang Tri renforce le contrôle des bateaux de pêche

>> Lutte contre la pêche INN : Quang Tri intensifie le contrôle des navires

>> Quang Tri serre la vis contre la pêche INN à l’approche du Nouvel An lunaire

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Leur mission principale est de traiter de manière rigoureuse les infractions, sans laisser les navires de pêche dits "trois sans" ni les bateaux ne remplissant pas les conditions légales opérer clandestinement en mer.

Selon cette décision, la brigade de contrôle du Nord sera chargée des patrouilles et du contrôle des zones maritimes, des estuaires, des ports de pêche et des zones de mouillage, reliant de la commune de Cua Tùng à la commune de Hai An.

La brigade de contrôle du Sud couvrira le secteur allant de la commune de Cua Tùng à celle de Hai An, en se concentrant sur les zones sensibles présentant un risque élevé d’infractions liées à la pêche INN.

Les forces de base de ces brigades sont placées sous la conduite du Commandement provincial des garde-frontières, en coordination avec la Sous-direction des pêches et de l’inspection des pêches, l’Escadron de la milice maritime permanente, ainsi que les Comités populaires des communes et des districts côtiers.

Les brigades intersectorielles sont chargées d’organiser des patrouilles et des contrôles exhaustifs dans les communes littorales, les chenaux, les zones de mouillage et les estuaires, afin de sanctionner strictement les infractions, d’assurer une gestion rigoureuse et d’empêcher les navires de pêche "trois sans" (sans immatriculation, sans licence et sans certificat de sécurité technique), ainsi que les navires non conformes, d’échapper aux forces de l’ordre pour opérer en mer.

Conformément à la décision du Comité populaire de la province de Quang Tri, ces brigades mèneront cette mission prioritaire durant la période de haute intensité, du 20 janvier au 30 mai 2026, dans le but de sanctionner sévèrement les violations en matière de pêche INN et de promouvoir une exploitation maritime responsable et conforme à la réglementation.

Huong Giang - Câm Sa / CVN