Le Vietnam rejoint le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure

Le 20 janvier, lors de la conférence annuelle de l'Union des associations d'affaires de Ho Chi Minh-Ville (HUBA), plusieurs experts ont souligné l'élargissement significatif des débouchés du Vietnam sur les marchés d'exportation.

Selon Nguyen Ngoc Hoa, président de la HUBA, le chiffre d'affaires total du commerce extérieur du Vietnam en 2025 est estimé à plus de 930 milliards de dollars, soit une progression de 17% par rapport à l'année précédente. Ce résultat propulse officiellement le pays parmi les 25 premières économies mondiales en termes de valeur des échanges.

L'année 2025 marque un tournant majeur pour l'économie nationale avec un Produit intérieur brut (PIB) atteignant, pour la première fois, environ 510 milliards de dollars, porté par une croissance supérieure à 8%. Le revenu annuel moyen par habitant a franchi le seuil des 5.000 dollars, représentant une hausse de 1,4 fois par rapport à 2020. Ces indicateurs confirment l’accession officielle du Vietnam au groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

À l'échelle locale, Le Huynh Minh Tu, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de Ho Chi Minh-Ville, a précisé que la métropole du Sud a clôturé l'année 2025 avec une croissance du Produit régional brut de 8,03 %. Affirmant son rôle de locomotive économique du pays, la ville s'appuie sur la contribution essentielle de plus de 500 000 entreprises en activité.

