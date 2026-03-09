Économie privée : lever les obstacles pour un développement durable

Dans un échange avec la presse, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, a mis en lumière les progrès accomplis ainsi que les leviers d’action prioritaires pour lever les obstacles au développement durable de ce secteur stratégique.

Photo : VNA/CVN

Le haut responsable a souligné que les entreprises nationales ont démontré une capacité d'adaptation et une détermination remarquables dans un contexte international instable. Confrontées à la baisse de la demande mondiale, à l'augmentation des intrants et à la volatilité du marché monétaire et financière, des entreprises ont dû restructurer leur modèle ou suspendre temporairement leurs activités… Cependant, un grand nombre d'entreprises s'efforcent à maintenir leurs activités. De nombreuses PME ont réussi à préserver l'emploi tout en s’engageant dans la transformation numérique et la participation plus profonde aux des chaînes d'approvisionnement nationales comme internationales.

La mise en œuvre de la Résolution 68 a insufflé une confiance renouvelée. Les statistiques de janvier 2026 illustrent ce dynamisme avec environ 54.000 entreprises entrant ou revenant sur le marché, soit une progression de 62% sur un an. Parallèlement, près d’un millier de foyers d'affaires ont déjà franchi le pas vers le statut d'entreprise. Pour consolider cet élan, le vice-ministre a indiqué que le ministère des Finances procéderait en 2026 à une révision exhaustive de la Loi sur le soutien aux PME afin de pérenniser les mesures d'accompagnement fiscal et de renforcer la résilience du tissu entrepreneurial.

Abordant la question cruciale des foyers d'affaires, le vice-ministre Nguyên Duc Tâm les a qualifiés de pilier fondamental pour atteindre l'objectif national de deux millions d'entreprises d'ici 2030. Il a toutefois identifié plusieurs freins à leur transition : la crainte d'une charge fiscale et administrative accrue, des lacunes en gestion comptable et un accès encore limité au crédit ou au foncier. Pour transformer ces défis en opportunités, le ministère déploiera une stratégie coordonnée en quatre points essentiels dès l'année 2026.

Cette feuille de route prévoit d'abord une harmonisation réglementaire pour réduire l'écart de gestion entre foyers d'affaire et entreprises. Un tournant majeur intervenu le 1er janvier 2026 avec la suppression définitive de la taxe forfaitaire pour instaurer une concurrence transparente entre foyers d'affaire et entreprises. En outre, le ministère appliquera les dispositions de la Résolution n° 198/2025/QH15, incluant des exonérations d'impôt sur les sociétés et la gratuité des plateformes numériques. Enfin, un accent sera mis sur l'amélioration de la gouvernances des foyers d'affaires.

En conclusion, le vice-ministre des Finances a réaffirmé que l’ambition de l’État n'est pas d'accentuer le contrôle, mais d’élargir l'espace de développement des acteurs privés. En adoptant le statut d'entreprise, les foyers d'affaires pourront mieux capter les ressources financières et technologiques. Avec des procédures simplifiées et un soutien étatique constant, ce processus de mutation deviendra un moteur de croissance robuste pour l'économie nationale.

VNA/CVN