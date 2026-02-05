Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, entame sa visite d’État au Laos

Le 5 février, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut rang, a quitté Hanoï pour effectuer une visite d’État en Laos, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

Cette visite intervient juste après le plein succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du XIIᵉ Congrès national du PPRL.

Le choix du Laos comme première destination du secrétaire général Tô Lâm et de la haute délégation du Parti et de l’État vietnamiens pour le nouveau mandat – première visite d’État accueillie par le Laos depuis son XIIᵉ Congrès, et intervenue un peu plus d’une semaine seulement après la visite au Vietnam du secrétaire général et président lao, premier chef d’État étranger reçu par le Vietnam à l’issue du XIVᵉ Congrès – revêt une profonde signification politique, illustrant clairement la constance, l’importance particulière et la priorité de tout premier plan que le Vietnam accorde aux relations Vietnam - Laos.

La visite est l’occasion pour les deux Partis et les deux États de réaffirmer la tradition de solidarité spéciale et fidèle entre le Vietnam et le Laos, une relation exceptionnelle, étroitement soudée, éprouvée et forgée, puis constamment enrichie au fil des périodes historiques.

Elle traduit également la plus haute détermination politique des dirigeants de haut niveau des deux pays à promouvoir un développement des relations bilatérales de plus en plus substantiel et efficace.

