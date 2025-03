Hô Chi Minh-Ville gagne sept places au classement mondial des centres financiers

Selon la 37e édition du GFCI, publiée le 20 mars par Z/Yen Partners (Royaume-Uni) et le China Development Institute, le score de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 25 points, atteignant 654 lors de cette dernière évaluation.

Photo : VNA/CVN

New York arrive en tête avec 769 points, suivie de près par Londres, Hong Kong (Chine) et Singapour. Les positions cinq à neuf de l’Indice des centres financiers mondiaux restent inchangées, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Shanghai et Shenzhen se maintenant stables. Séoul a notamment réintégré le top 10 lors de cette édition.

Dans la région Asie-Pacifique, six centres financiers ont intégré le top 20 mondial, la note moyenne de la région ayant augmenté de 2,06%, témoignant de son importance croissante dans le secteur financier.

Parmi les pôles financiers d’Asie du Sud-Est, Hô Chi Minh-Ville se classe derrière Singapour, Kuala Lumpur (Malaisie), Bangkok (Thaïlande) et Jakarta (Indonésie), mais devant Manille (Philippines).

Le GFCI évalue la compétitivité des places financières à l’aide de 140 facteurs à partir de données provenant d’organisations telles que la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les Nations unies.

Hô Chi Minh-Ville envisage la création d’un centre financier international. Fin 2024, le Politburo a officiellement approuvé la création d’un Centre financier international (CFI) à Hô Chi Minh-Ville, parallèlement à un centre financier régional à Dà Nang.

La ville prévoit de développer son centre financier international (CFI) sur un site de 9,2 ha dans la zone urbaine de Thu Thiêm, à Thu Duc, et sur une partie du premier arrondissement.

L’IFC est considéré comme un pilier de la croissance économique future de la ville, visant à attirer les investisseurs internationaux, à stimuler les flux d’investissements directs étrangers (IDE) et à consolider sa position de pôle économique du Vietnam.

Pour accélérer le projet, Hô Chi Minh-Ville a mis en place un comité de pilotage de 29 membres, dirigé par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Văn Nên. Ce comité supervisera le développement et garantira l’alignement du projet sur les objectifs stratégiques de la ville.

VNA/CVN