Les entreprises doivent restructurer leurs modèles de croissance

Les entreprises doivent identifier les opportunités et les risques sur la base de scénarios spécifiques de développement économique national et international au cours des 12 prochains mois pour ajuster leurs stratégies commerciales au milieu des vents contraires mondiaux, ont déclaré des experts lors d'un forum d'affaires organisé à Hô Chi Minh-Ville jeudi 22 août par Forbes Vietnam .

Selon les experts, bien que l'économie vietnamienne ait progressé de 5,66 % au premier trimestre, son plus haut niveau par rapport à la même période de 2020 à 2023, aucun signe de vigueur n'a été observé dans plusieurs secteurs économiques.

La faiblesse des échanges commerciaux internationaux au cours de ces deux dernières années a eu un impact négatif sur les exportations vietnamiennes, tandis que les secteurs d’activité importants tels que le marché immobilier, le marché obligataire, la consommation... étaient en baisse en raison des difficultés du marché intérieur.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes, dont la croissance est soutenue par les ressources de base, la main-d’œuvre et les leviers financiers, doivent restructurer leurs modèles de croissance, afin de les adapter à cette nouvelle période de développement. En outre, dans le contexte d’essor de la technologie qui offre aux jeunes entreprises des opportunités en or pour s’ouvrir au monde, elles doivent suivre les nouvelles tendances du marché.

Les experts ont constaté que de nouveaux moteurs de la croissance du Vietnam viendront de son partenariat stratégique global avec les principales économies, ainsi que de l’investissement et de la réforme sur le marché intérieur. La communauté vietnamienne, qui dispose d’une main-d’œuvre jeune, dynamique et créative, doit bien saisir les vagues technologiques pour créer des solutions révolutionnaires pour ses entreprises, ont-ils souligné.

Le directeur général de Marvell Technology Vietnam, Lê Quang Dam, a déclaré que la technologie était la clé pour aider le Vietnam à accélérer son rythme de développement et à réduire ses écarts avec les pays développés, ajoutant que le pays avait l'opportunité de s'engager plus profondément dans la chaîne mondiale de production de semi-conducteurs grâce à sa coopération stratégique historique avec des partenaires.

Par ailleurs, Dr. Peter Redhead, directeur de la recherche à la Société de bourse de Hô Chi Minh-Ville (HSC), a prévu que le Vietnam serait le pays de l'ASEAN avec la plus forte croissance du PIB en 2025, et que la consommation intérieure et le pouvoir d'achat seraient les principaux moteurs de cette expansion économique.

Dans le cadre du forum, Forbes Vietnam a honoré les 50 meilleures entreprises cotées du pays en 2024.

VNA/CVN