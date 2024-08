Le marché du ciment continue de faire face à des difficultés

On prévoit que l'industrie du ciment connaîtra de nombreuses difficultés, en raison de la faible demande et de la concurrence féroce tant au niveau national qu'international.

Selon l'Association vietnamienne du ciment, seulement 44.600 tonnes de ciment et de clinker ont été exportées vers le marché chinois au cours des six premiers mois de cette année, rapportant moins de 1,57 million d'USD en devises étrangères, contre plus de 24 millions d'USD au premier semestre de l'année dernière.

La Chine, un marché d'exportation clé pour l'industrie du ciment, a réduit ses importations de 90% l'année dernière, en raison de la faible demande résultant des difficultés du secteur immobilier du pays.

En outre, l'augmentation des exportations de ciment de la Chine vers les principaux marchés du Vietnam a intensifié la concurrence des prix sur ces marchés d'importation.

Les statistiques sur la situation des exportations au premier semestre de cette année montrent que le pays a exporté 15,9 millions de tonnes de ciment et de clinker, pour un chiffre d'affaires de près de 612 millions d'USD, en hausse de 0,1% en volume mais en baisse de 11% en valeur d'une année sur l'autre.

Avant même d'être confrontée aux défis des fluctuations actuelles du marché chinois, l'industrie du ciment était déjà aux prises avec des problèmes de compétitivité.

Récemment, l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam, qui relève du ministère de l'Industrie et du Commerce, a reçu des informations selon lesquelles Taiwan (Chine) avait officiellement lancé une enquête antidumping sur le ciment et le clinker originaires ou importés du Vietnam.

L'autorité a déclaré que le plaignant avait nommé sept entreprises vietnamiennes, en plus d'autres entreprises qui exportaient également les produits en question vers Taiwan.

Le premier semestre de l'année a dressé un tableau sombre pour les cimenteries nationales, marqué par une faible demande, une concurrence intense tant au niveau national qu'international, et des marges bénéficiaires très disparates.

De nombreuses entreprises ont été contraintes d'arrêter les opérations de four en raison d'une consommation atone ou de la baisse des prix des produits. D’autres ont ajusté la capacité des fours et les heures de travail des ouvriers, acceptant même une réduction des bénéfices pour minimiser les déchets et assurer l’efficacité de la production.

Forte baisse de la demande intérieure

Les experts du secteur ont exprimé leur scepticisme quant à une reprise vigoureuse du marché immobilier. Les projets lents ont été confrontés à des retards ou à des reports en raison des difficultés à obtenir des capitaux et du versement insuffisant des fonds d’investissement publics.

En outre, la pénurie et la hausse des prix des matériaux de construction, en particulier du sable, de la pierre et du gravier, ont entravé la progression de la construction dans de nombreuses régions, en particulier dans les régions du Centre et du Sud-Ouest, entraînant une forte baisse de la demande intérieure de ciment.

L’approvisionnement et le prix des combustibles sont instables à de nombreuses périodes, ce qui affecte la production et les résultats commerciaux.

L’utilisation de combustibles et de matières premières alternatifs reste difficile, sans directives claires pour l’utilisation des déchets industriels comme substitut aux matières premières traditionnelles dans la production. La forte baisse de la consommation de ciment a forcé les usines à ajuster les prix de vente de certaines lignes de produits et de projets spécifiques, en les alignant sur les coûts de production fluctuants pour maintenir les opérations.

Le gouvernement va développer un marché des émissions de carbone, ce qui exercera une pression encore plus forte sur l’industrie du ciment.

Les investisseurs et les consommateurs exigent de plus en plus des pratiques de production plus écologiques, notamment l'utilisation de combustibles alternatifs, la récupération de la chaleur résiduelle et le traitement des déchets. Cette tendance entraîne une dépendance accrue aux combustibles alternatifs par rapport au charbon.

Un représentant de l'Association vietnamienne du ciment a déclaré au journal Kinh tê & Dô Thi (Affaires économiques et urbaines) que le prix des crédits carbone en Europe est assez élevé, jusqu'à plus de 90 USD par tonne de CO 2 , donc s'il était taxé, cela représenterait un fardeau très lourd pour les entreprises.

Par conséquent, les entreprises doivent adopter rapidement des solutions de transformation verte et être prêtes à faire face à la taxe, a-t-il déclaré.

La transformation verte dans la production de ciment implique de réduire la teneur en clinker, de minimiser les émissions pendant le processus de combustion du clinker ou de réduire la consommation d'électricité tout au long de la production.

Cependant, la réduction de la teneur en clinker pose un défi de taille, car les clients préfèrent généralement le ciment avec une teneur en clinker plus élevée. Par conséquent, l'expert conseille aux entreprises de donner la priorité à la réduction des émissions pendant le processus de combustion ou à la minimisation de la consommation d'électricité pendant la production.

