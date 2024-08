La R. tchèque considère le Vietnam comme l'un de ses principaux partenaires

Le gouvernement tchèque considère toujours le Vietnam comme l'un de ses principaux partenaires et marchés en Asie du Sud-Est, a affirmé le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela.

Lors de l'accueil de l'ambassadeur vietnamien en République tchèque, Duong Hoài Nam, à Prague jeudi 22 août, le ministre, qui a été récemment nommé membre de la Commission européenne (CE), s'est réjoui de la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays ces dernières années.

Appelant le gouvernement vietnamien à continuer de créer des conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs tchèques, il a espéré que les deux parties se coordonneraient pour organiser la 8e réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique prévue au quatrième trimestre, contribuant ainsi à élever leurs liens à une nouvelle hauteur.

Pour sa part, l’ambassadeur Duong Hoài Nam a félicité Jozef Sikela pour sa nomination et a émis le souhait que le ministre soutienne davantage le Vietnam et les relations Vietnam - UE. Le diplomate a notamment appelé à la levée de l'avertissement de la CE concernant les produits halieutiques vietnamiens en vertu de la réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à la reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Vietnam et à l'encouragement des autres États membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Il a déclaré que ces mesures créeraient un nouvel élan et approfondiraient les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l'UE, la République tchèque notamment.

Notant que le potentiel de collaboration entre le Vietnam et la République tchèque restait énorme, il a déclaré que les deux pays devaient s'appuyer sur l'EVFTA pour élargir les liens bilatéraux, en particulier dans les domaines d’atout et d'intérêt mutuels, surtout dans le contexte où approche de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025).

