De nouveaux produits devront stimuler l’économie nocturne de Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

La nouvelle zone de vie nocturne, Sky Garden, s'étendra sur 2,6 ha et comprendra 222 commerçants dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, du commerce et de l'hébergement.

Elle fonctionnera tous les jours de 18 heures à minuit, offrant un large éventail d'activités de divertissement, de soins de santé et de shopping nocturnes.

La rue gastronomique ne sera pas réservée aux piétons, permettant une circulation normale, selon Nguyên Thi Be Ngoan, vice-présidente du Comité populaire de l’arrondissement.

Le 7e arrondissement prévoit également de développer deux attractions nocturnes supplémentaires : une rue gastronomique de 9.000 m² réservée aux piétons à Phu My Hung Crescent Lake - Starlight Bridge dans le quartier de Tân Phu, et une autre dans la zone résidentielle de Ngân Hàng et la rue 11N à Tân Thuân Tây.

Photo : Phu My Hung/CVN

D'autres arrondissements de Hô Chi Minh-Ville prennent également des mesures pour accélérer le développement de l'économie nocturne.

Le Comité populaire du 1er arrondissement soumet au Comité populaire municipal un projet sur la mise en œuvre de certaines orientations et solutions de développement de l'économie nocturne. Il précise que les principaux produits de la vie nocturne de l’arrondissement sont l’alimentation, les projections de films et les sports.

La directrice du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Anh Hoa, a déclaré que le secteur envisageait de réévaluer les produits et ne proposait aucune limite horaire pour l'économie nocturne, au lieu de minuit ou 2 heures du matin.

VNA/CVN