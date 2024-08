Prévisions positives pour les exportations de pangasius et de crevettes

En dépit des fluctuations du marché mondial, les crevettes et les pangasius demeurent des produits aquatiques clés pour l’exportation du Vietnam en 2024. L’Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) prévoit qu’à la fin de l’année, les exportations vietnamiennes de ces deux espèces devraient connaître une légère hausse.

>> Les produits aquatiques vietnamiens à la conquête du marché domestique

>> Les exportations de produits aquatiques à leur plus élevée valeur depuis début 2024

>> Vietfish 2024 : un rendez-vous des exportateurs de produits aquatiques

Selon les statistiques de la VASEP, entre 2018 et 2023, la production aquatique du Vietnam, notamment des espèces d’eau douce et d’eau saumâtre, a représenté 55 à 63% du total des exportations de produits aquatiques, pour une valeur oscillant entre 4,6 et 6,3 milliards d’USD. Les deux espèces les plus exportées du Vietnam sont les crevettes à pattes blanches et les crevettes tigrées (3,6 à 4,3 milliards d’USD) ainsi que le pangasius (1,8 à 2,3 milliards d’USD), en plus des tilapias, des carpes, des poissons-chats et des anguilles. Les exportations de fruits de mer d’élevage montrent une tendance à la hausse. En 2023, le chiffre d’affaires des exportations de homards, crabes, palourdes et huîtres s’est élevé à 437 millions d’USD.

Lors du colloque intitulé “Développer durablement l’aquaculture du Vietnam”, tenu mercredi 21 août dans le cadre de l’exposition internationale des produits aquatiques du Vietnam 2024 (Vietfish 2024), Lê Hang, directrice de la communication de la VASEP, a estimé que sur des marchés comme les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, les produits à valeur ajoutée constituaient un avantage pour le Vietnam. Dans un contexte d'inflation, où les stocks continuent d'influencer la consommation des marchés importateurs, maintenir ces avantages est crucial. D’ici la fin de l’année, les exportations de produits aquatiques du Vietnam devraient connaître une légère hausse, malgré la faible relance du pouvoir d’achat sur ces marchés.

La représentante de la VASEP anticipe un léger rebond des marchés des États-Unis, de l’Union européenne et de la Chine dans la seconde moitié de l’année. Face à la concurrence acharnée entre les principaux exportateurs tels que l’Équateur, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam, la valeur totale des exportations de produits aquatiques du Vietnam devrait atteindre environ 9,5 milliards d’USD, soit une hausse de 6 % en glissement annuel.

La VASEP prévoit que les exportations de crevettes au cours du second semestre atteindront près de 2 milliards d’USD, portant les exportations totales de crevettes pour l'ensemble de l'année à 3,6 milliards d’USD, en hausse de 6,5%. Les exportations de pangasius au cours du second semestre devraient atteindre plus d'un milliard de dollars, portant le total annuel pour 2024 à 2 milliards d’USD, soit une hausse de près de 9%. Les exportations de fruits de mer et d'autres produits aquatiques devraient atteindre entre 3,9 et 4 milliards d’USD.

Texte et photos : Truong Giang/CVN