Le prix à l'exportation du riz vietnamien est le plus élevé au monde

Le prix à l'exportation du riz vietnamien augmente depuis juillet pour devenir le plus élevé au monde, a annoncé le 23 août l'Association vietnamienne de l'alimentation ( Vietnam Food Association - VFA).

Le prix du riz à 5% brisures du Vietnam a atteint 575 USD la tonne, soit 14 USD de plus que celui de la Thaïlande et soit 34 USD de plus que celui du Pakistan.

Le prix du riz à 25% brisures du Vietnam a également augmenté à 539 USD la tonne, soit 27 USD de plus que celui de la Thaïlande et soit 22 USD de plus que celui du Pakistan.

L’augmentation du prix à l’exportation du riz vietnamien s’explique par la demande croissante de plusieurs pays tandis que la plupart des pays producteurs ont passé la saison de récolte principale, a déclaré la VFA.

De plus, le principal marché d'importation, les Philippines, a réduit ses taxes à l'importation de 35 à 15%. Cela incite les entreprises philippines à augmenter leurs importations.

En plus des marchés dits "traditionnels", le prix à l'exportation du riz vietnamien a également augmenté sur de nombreux autres marchés. Ainsi au Brunei, le prix a atteint 959 dollars la tonne, tandis qu'aux États-Unis, il était de 868 USD la tonne. Le prix sur d'autres marchés, tels que les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Irak et la Turquie a également connu une forte croissance.

Toujours selon VFA, au cours des sept premiers mois de 2024, le pays a exporté près de 5,3 millions de tonnes pour 3,34 milliards d'USD, en hausse respectivement de 8,3% et de 27,7% en glissement annuel. D’ici la fin de l’année, l’Indonésie devrait importer 4,5 millions de tonnes de riz vietnamien contre 3,6 millions prévues au début de l’année.

Les Philippines ont également annoncé augmenter leurs importations de 4,2 millions à 4,5-4,7 millions de tonnes.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a prévu que le Vietnam devrait expédier de 7,4 à 8 millions de tonnes en 2024 et que son chiffre d’affaire à l’exportation devrait dépasser les 5 milliards d'USD.

