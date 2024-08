Hanoï s'accélère les travaux de ses projets ferroviaires urbains

La section surélevée de la ligne ferroviaire urbaine Nhôn - Gare de Hanoï a été officiellement mise en service le 8 août. Au cours des cinq premiers jours, plus de 306.000 passagers ont été transportés.

>> Hanoï met en service la ligne de métro de Nhôn à Câu Giây

>> La ligne de métro Nhôn - gare de Hanoï accueille ses premiers passagers

>> La ligne ferroviaire urbaine Nhôn - gare de Hanoï séduit des jeunes passagers

Photo : VNA/CVN

La première ligne ferroviaire urbain Cat Linh - Hà Dông transporte environ 10 millions de passagers chaque année.

Ces résultats sont considérés comme un élan important pour que Hanoï développe fortement son réseau ferroviaire urbain dans les temps à venir.

Le Comité populaire municipal a récemment soumis un projet de plan directeur sur la construction du réseau ferroviaire urbain au Conseil populaire municipal pour discussion.

Ce plan propose de diviser le développement du réseau ferroviaire urbain en trois phases.

Entre 2024 et 2030, la ville achèvera la construction de 96,8 km de voies ferrées et préparera les investissements pour 301 km supplémentaires. Plus de 14,6 milliards d'USD sont nécessaires pour cette période.

Et entre 2031 et 2035, 301 km de voies ferrées seront construits pour un coût total de plus de 22,57 milliards d'USD. Le système ferroviaire urbain municipal devrait desservir 35% à 40% des passagers des transports publics après 2030.

Minh Duc/CVN