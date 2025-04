Le Vietnam demande le report de l'application des droits de douane américains

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 7 avril une réunion avec les ministères et les secteurs concernés afin de discuter du développement d'un commerce bilatéral équilibré et durable avec les États-Unis.

Cet événement a eu lieu peu après sa conférence avec les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger, le même jour, afin de rechercher une adaptation proactive à la nouvelle donne du commerce international. Il s'agissait de la troisième réunion du gouvernement sur le commerce avec les États-Unis depuis l'annonce par le président Donald Trump de la nouvelle politique tarifaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et agences concernés de finaliser rapidement les documents nécessaires à la venue d'une délégation de travail dirigée par le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc aux États-Unis pour discuter du développement d'un commerce bilatéral équilibré et durable.

Il a demandé à la délégation de proposer aux États-Unis d'envisager un report de l'application de la nouvelle politique tarifaire d'au moins 45 jours afin de laisser aux deux parties le temps de discuter et de préparer la transition de statut.

Les négociateurs devraient poursuivre leur collaboration avec les États-Unis afin de promouvoir un commerce équilibré et durable, bénéfique pour les deux parties, notamment leurs consommateurs, et qui n'affecte pas les engagements internationaux du Vietnam. Ils devraient également s'engager sur un nouvel engagement commercial bilatéral, conformément à la proposition formulée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, lors de son entretien téléphonique avec le président Donald Trump le 4 avril, a indiqué le Premier ministre.

Il a également demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à envisager l'importation de davantage de produits de base, en adéquation avec la puissance américaine et la demande vietnamienne, notamment en accélérant la livraison d'avions Boeing à Vietnam Airlines, de progresser dans la résolution des problèmes rencontrés par les entreprises américaines et de traiter de manière approfondie et efficace les questions qui préoccupent les États-Unis.

Il leur a également été demandé de traiter les questions liées à la politique monétaire conformément au droit vietnamien et aux pratiques internationales, en garantissant des taux d'intérêt stables et des taux de change équilibrés, adaptés à l'économie vietnamienne. Les questions non tarifaires devraient également être examinées afin d'apporter des réponses appropriées et réalistes.

Alors que le ministère de l'Industrie et du Commerce a été chargé de renforcer le contrôle de l'origine des marchandises, le ministère des Sciences et des Technologies a été chargé d'examiner la réglementation relative aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle, de garantir le strict respect de la réglementation vietnamienne, de protéger les droits et la légitimité des parties concernées et de lutter contre la contrefaçon.

Le chef du gouvernement a également confié d'autres missions spécifiques aux ministères et secteurs, leur demandant d'utiliser différents canaux pour collaborer avec les États-Unis et de proposer la mise en œuvre d'une politique tarifaire et commerciale adaptée à la situation du Vietnam et au partenariat stratégique global entre les deux pays.

